Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται 15 εκατ. δολάρια

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται 15 εκατ. δολάρια Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
To συγκρότημα είναι ενταγμένο στη λίστα των Ιστορικών Τοποθεσιών του Λος Άντζελες ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας/οργανικής οικιστικής αρχιτεκτονικής των μέσων του αιώνα.

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς στο Hollywood Hills, στο Λος Άντζελες πωλείται και η τιμή του ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντέιβιντ Λιντς ο οποίος πέθανε τον Ιανουάριο, έζησε στο κτήμα των 10 στρεμμάτων για πάνω από 35 χρόνια και δημιούργησε εκεί τα έργα «Mulholland Drive» και «Lost Highway», καθώς και πολλές άλλες ταινίες του.

Σύμφωνα με το Variety, ο μεσίτης ακινήτων Μαρκ Σίλβερ από το The Agency Beverly Hills αναφέρει ότι η κατοικία σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ.

Είναι ενταγμένη στη λίστα των Ιστορικών Τοποθεσιών του Λος Άντζελες ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας/οργανικής οικιστικής αρχιτεκτονικής των μέσων του αιώνα.

Αφού αγόρασε το αρχικό ακίνητο, ο αείμνηστος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός το επέκτεινε και απέκτησε τις δύο γειτονικές κατοικίες συμπεριλαμβανομένης της έδρας της Asymmetrical Productions, της εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών που ίδρυσε.

Η κατοικία διαθέτει ιδιωτικές αίθουσες μοντάζ και προβολών. Αργότερα, το 1991, ο Λιντς ανέθεσε στον Έρικ Λόιντ Ράιτ να σχεδιάσει την πισίνα και το σπίτι της πισίνας.

Αργότερα, πρόσθεσε έναν διώροφο ξενώνα και έναν ακόμη μοναδικό χώρο με ένα υπνοδωμάτιο. Μαζί, οι τρεις κατοικίες και οι βοηθητικές κατασκευές αποτελούν το συγκρότημα.

