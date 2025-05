A' Ημιτελικός Eurovision 2025 - Αποτελέσματα: Ανατροπή με την Κύπρο - Οι 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό

Η Κύπρος δεν κατάφερε να περάσει στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025.

Ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2025 μόλις ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία να κλείνει στις 23:53. Η Κύπρος, με τον Theo Evan, δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό, έτσι δεν πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ο Theo Evan, πάντως, ήταν εξαιρετικός και έδωσε μια καταπληκτική performance στο κοινό.

Οι δέκα χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision 2025, με τυχαία σειρά, είναι οι εξής:

1.Νορβηγία

{https://www.youtube.com/watch?v=WReEi3jLRFQ}

2.Αλβανία

{https://www.youtube.com/watch?v=cwVL1dbjqj4}

3.Σουηδία

{https://www.youtube.com/watch?v=zQSPqZkKzRQ}

4.Ισλανδία

{https://www.youtube.com/watch?v=f3mAIpm5QxI}

5.Ολλανδία

{https://www.youtube.com/watch?v=Wb8-gbgan80}

6.Πολωνία

{https://www.youtube.com/watch?v=NQXhvclWuPE}

7.Άγιος Μαρίνος

{https://www.youtube.com/watch?v=-vkDhFhgNX0}

8.Εσθονία

{https://www.youtube.com/watch?v=F3wsy8bywXQ}

9.Πορτογαλία

{https://www.youtube.com/watch?v=6QRHcLJS0T0}

10.Ουκρανία

{https://www.youtube.com/watch?v=0Jc02OFU42w}

Φέτος, παρακολουθήσαμε έναν διαφορετικό τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων σε ημιτελικό. Οι 15 χώρες που διαγωνίστηκαν, χωρίστηκαν σε 5 τριάδες. Από την κάθε ομάδα, προκρινόταν μόνο μία συμμετοχή, εντείνοντας έτσι δραματικά την αγωνία της βραδιάς.

Σειρά τώρα έχει ο Β’ ημιτελικός, την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 22:00. Εκεί, η Ελλάδα, θα διεκδικήσει τη θέση της στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η Κλαυδία, με την «Αστερομάτα» θα διαγωνιστεί στην 7η θέση.

3. Σλοβενία: Klemen – How Much Time Do We Have Left

{https://www.youtube.com/watch?v=Jbs9WlvIkg0}

Ισπανία: Melody – ESA DIVA

{https://www.youtube.com/watch?v=_sfZ4L8pGzQ}

9. Βέλγιο: Red Sebastian – Strobe Lights

{https://www.youtube.com/watch?v=fl4LaADiLBY}

Ιταλία: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Αζερμπαϊτζάν: Mamagama - Run With U

{https://www.youtube.com/watch?v=wk1CUjaRKyo}

14. Κροατία: Marko Bošnjak - Poison Cake

{https://www.youtube.com/watch?v=jzK4D_gfRjQ}

Ελβετία: Zoë Më - Voyage

{https://www.youtube.com/watch?v=F4lALgxBiYI}

15. Κύπρος: Theo Evan - Shh

{https://www.youtube.com/watch?v=egPAiAuC57k}