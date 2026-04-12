Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει αμέσως να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και επίσης θα απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε ανάρτηση στο Truth Social ώρες αφότου οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Ο Τραμπ είπε πως η συνάντηση «πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν» αλλά πρόσθεσε πως οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Καλύτερο στον Κόσμο, θα αρχίσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των Πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν, ή να φύγουν, από τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται σφόδρα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλει στα πλοία διόδια προκειμένου να διέλθουν από τα στενά.

«Έδωσα επίσης εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό μας να αναζητήσει και να απαγορεύσει οποιοδήποτε πλοίο σε Διεθνή Ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή δίοδο στην ανοιχτή θάλασσα», είπε.

«Θα χρειαστεί χρόνος»

Η εφαρμογή του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ θα πάρει λίγο χρόνο, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης την απειλή του να καταστρέψει ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις αν δεν υπάρξει συμφωνία για ένα τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Θα μπορούσα να καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν μέσα σε μία μέρα. Θα μπορούσα να το καταστρέψω ολοσχερώς μέσα σε μία ώρα», είπε, παραθέτοντας ως στόχους "όλες τις ενεργειακές υποδομές τους, όλα τα εργοστάσιά τους, όλους τους ηλεκτρικούς σταθμούς τους».

Πάντως, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.