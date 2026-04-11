Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να επιβάλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι πολλά τάνκερ κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν και να μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε άλλες χώρες.

«Τεράστιος αριθμός εντελώς άδειων πετρελαιοφόρων, κάποια από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, κατευθύνονται αυτή τη στιγμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φορτώσουν το καλύτερο και "πιο γλυκό" πετρέλαιο και φυσικό αέριο παγκοσμίως», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η ανάρτησή του έγινε την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντιούνται στο Ισλαμαμπάντ, μαζί με τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές, για να βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να επιβάλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά για τη ναυσιπλοΐα από την έναρξη του πολέμου. Η τιμή του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκε από την έναρξη του πολέμου και το κλείσιμο των στενών. Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI έχει μάλιστα ξεπεράσει εκείνη του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας. Την Παρασκευή το WTI έκλεισε στα 96,57 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent ήταν στα 95,20 δολάρια.

Ο Τζέικ Ντόλαρχαϊντ, διευθύνων σύμβουλος της Longbow Asset Management στην Τάλσα της Οκλαχόμα, δήλωσε ότι αν και δεν μπορεί να σχολιάσει αν όντως άδεια δεξαμενόπλοια κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ για να φορτώσουν πετρέλαιο, το συνεχιζόμενο κλείσιμο του Ορμούζ θα μπορούσε γενικά να ενισχύσει τη ζήτηση για το αμερικανικό πετρέλαιο.

«Παράγουμε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι πριν από 10 χρόνια», είπε. «Η κατάσταση με τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και με τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θα μπορούσε να πάρει μήνες για να επιλυθεί στο καλύτερο δυνατό σενάριο, οπότε η ζήτηση για το αμερικανικό πετρέλαιο θα είναι οπωσδήποτε υψηλότερη ως αποτέλεσμα. Το αν αυτό θα υλοποιηθεί στην πράξη με ανθρώπους που θα στέλνουν τα άδεια δεξαμενόπλοιά τους προς το μέρος μας, δεν το γνωρίζω».

Ενώ η ανάρτηση του Τραμπ για τα δεξαμενόπλοια «ακούγεται καλή από αμερικανική σκοπιά», οι επενδυτές είναι περισσότερο εστιασμένοι στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Πάβλικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth στο Φέρφιλντ του Κονέκτικατ.

«Περιμένουμε όλοι- μαζί με τη Wall Street- να δούμε τι θα προκύψει από αυτές τις συζητήσεις» στο Πακιστάν, σημείωσε.