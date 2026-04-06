«Καθώς οι επιπτώσεις του σκανδάλου (ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, οι εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές έχουν αυξηθεί» αναφέρει ο Guardian που φιλοξενεί σχετικό άρθρο, ως δεύτερο θέμα αμέσως μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

«Έξω πάμε καλά» ή μήπως όχι. Τα διεθνή Μέσα αφιέρωσαν πρωτοσέλιδα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕκαι στη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να πατάξει το «βαθύ κράτος» σε έναν νέο διασυρμό για τη χώρα.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «βαθύ κράτος» που, όπως λέει, μαστίζει τη χώρα, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια αυξανόμενη πολιτική κρίση σχετικά με ένα σκάνδαλο απάτης στον αγροτικό τομέα που έχει αναγκάσει πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης σε παραίτηση» αναφέρει ο Guardian, σε άρθρο του που φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδό του, ως δεύτερο θέμα, μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Guardian αναφέρει ότι στο «διάγγελμά» του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά, περιγράφοντας τις αποκαλύψεις ως «σημείο καμπής» κάτι που ενίσχυσε τη δέσμευσή του να ξεριζώσει την εδραιωμένη διαφθορά. «Προσπαθώ να μετατρέψω την Ελλάδα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος», είπε, αναγνωρίζοντας το διαδεδομένο πελατειακό πολιτικό σύστημα της χώρας.

Στο ίδιο άρθρο περιγράφεται η διαφθορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και την εμπλοκή υπουργών, πρώην και νυν, και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, και αναφέρει πως «Οι ψευδείς ισχυρισμοί φέρονται να αφορούσαν φυτείες μπανάνας στον Όλυμπο, ελαιώνες σε εγκαταστάσεις της στρατιωτικής αεροπορίας και αρχαιολογικούς χώρους που αναφέρονται ως βοσκοτόπια για ζώα. Καθώς οι επιπτώσεις του σκανδάλου δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, οι εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές έχουν αυξηθεί. Η κριτική στον Μητσοτάκη, ο οποίος συνήθως είναι ένας επιδέξιος χειριστής κρίσεων, έχει επίσης αυξηθεί, παρά το γεγονός ότι η φιλοεπιχειρηματική κυβέρνησή του τονίζει ότι το δόλιο σχέδιο ξεκίνησε δύο χρόνια πριν αναλάβει την εξουσία το 2019».

Σε ανάλογο ύφος και το πρακτορείο Reuters. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους εισαγγελείς της ΕΕ τη Δευτέρα να αποφασίσουν γρήγορα εάν θα ασκήσουν δίωξη σε βουλευτές του κεντροδεξιού κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη στον αγροτικό τομέα, καθώς επιδιώκει να περιορίσει τις πολιτικές επιπτώσεις του σκανδάλου» αναφέρει το έγκριτο πρακτορείο ειδήσεων.

Συνεχίζει αναφέροντας πως υπόθεση έχει συγκλονίσει την κυβέρνηση, «αφού οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απήγγειλαν πέρυσι κατηγορίες σε δεκάδες Έλληνες κτηνοτρόφους για πλαστογράφηση κυριότητας βοσκοτόπων για να διεκδικήσουν εκατομμύρια ευρώ σε γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ, με τη βοήθεια κρατικών υπαλλήλων και συντηρητικών πολιτικών. Διευρύνοντας την έρευνα, οι εισαγγελείς ζήτησαν από το ελληνικό κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα να άρει την ασυλία τουλάχιστον 11 συντηρητικών βουλευτών, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπουργών, για να επιτραπεί η διεξαγωγή έρευνας για φερόμενα εγκλήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Reuters αναφέρει ακόμα ότι οι κατηγορίες εναντίον των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, «οι οποίοι προστατεύονται από τη δίωξη βάσει του ελληνικού δικαίου, περιλαμβάνουν υποκίνηση σε παραβίαση εμπιστοσύνης και απάτη και βασίζονται σε στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ελληνικές αρχές».

Την είδηση φιλοξενεί και το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε τη Δευτέρα μια θεσμική μεταρρύθμιση που απαγορεύει στους υπουργούς της κυβέρνησης να υπηρετούν ταυτόχρονα ως μέλη του κοινοβουλίου, μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον εκσυγχρονισμό της κρατικής διακυβέρνησης] αναφέρει το κινεζικό πρακτορείο εξηγώντας το «ασυμβίβαστο».

Στο άρθρο αναφέρεται ακόμα πως «Την περασμένη εβδομάδα, ο Μητσοτάκης προέβη σε ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, το ελληνικό κοινοβούλιο αναμένεται να κινήσει τις επόμενες ημέρες τις διαδικασίες για την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών που εμπλέκονται στην έρευνα. Σε δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός κάλεσε την Εισαγγελία να διευκρινίσει άμεσα «πόσα και ποια άτομα» ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δίωξη μόλις αρθεί η βουλευτική ασυλία. Σημείωσε ότι όσοι βρίσκονται υπό έλεγχο έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως σημαντικές προσωπικές και πολιτικές επιπτώσεις».

Εκτενές ρεπορτάζ για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χειρισμούς Μητσοτάκη φιλοξενεί και το Euroactive.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αποφασίσει «γρήγορα» ποιοι από τους εν ενεργεία Έλληνες βουλευτές που κατηγορεί για διαφθορά θα αντιμετωπίσουν τελικά διώξεις, δήλωσε τη Δευτέρα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πληγεί σοβαρά από ένα ακόμη σκάνδαλο που αφορά 11 βουλευτές της, οι οποίοι κατηγορούνται για πελατειακή σχέση στην κατανομή των γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ για το 2021.

Οι επαίσχυντες εξελίξεις με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απασχόλησαν και το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων που έσπευσε να αναφέρει το θέμα με λετομέρεις σε εκτενές ρεπορτάζ.