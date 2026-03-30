Οι αγορές συχνά δεν αντιδρούν στις γεωπολιτικές κρίσεις με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, καθώς οι επενδυτές σε περιόδους σοκ επιδιώκουν πρώτα να αυξήσουν τη ρευστότητά τους και μετά να επανεκτιμήσουν την κατάσταση. Αυτό ακριβώς συνέβη τις ημέρες μετά τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά χτυπήματα στο Ιράν, όταν τόσο ο χρυσός όσο και οι ευρωπαϊκές μετοχές αμυντικής βιομηχανίας υποχώρησαν, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά θα έπρεπε να ενισχυθούν σε περιβάλλον πολέμου.

Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα μηνα από την έναρξη των επιθέσεων, η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση σχεδόν 16,2%, ενώ αντίστοιχη πτώση κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές. Η φαινομενικά παράλογη αυτή κίνηση εξηγείται από τη θέση των επενδυτών στις αγορές πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Όταν συμβαίνει ένα μεγάλο και απρόβλεπτο γεγονός, πολλά επενδυτικά κεφάλαια προχωρούν σε μαζική μείωση ρίσκου, πουλώντας μέρος από όλες τις θέσεις τους για να αυξήσουν τα μετρητά τους. Αυτό σημαίνει ότι συχνά πουλάνε περισσότερο τα assets που έχουν ήδη ανέβει πολύ, ακόμη κι αν θεωρητικά ευνοούνται από την κρίση.

Ο χρυσός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2025 καταγράφηκαν τεράστιες εισροές κεφαλαίων σε επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με εμπορεύματα και κυρίως με τον χρυσό, ενώ η τιμή του βρισκόταν πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της. Με άλλα λόγια, πολλοί επενδυτές είχαν ήδη αγοράσει χρυσό πριν από την κρίση, με αποτέλεσμα όταν ξέσπασε ο πόλεμος να τον πουλήσουν για να εξασφαλίσουν ρευστότητα.

Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και στις ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού. Ο κλάδος είχε σημειώσει τεράστια άνοδο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με ορισμένες εταιρείες να καταγράφουν εκρηκτική αύξηση της αξίας τους. Όταν λοιπόν ξέσπασε η νέα σύγκρουση, οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις κυρίως σε αυτούς τους τίτλους που είχαν ήδη κερδίσει πολλά, όχι επειδή άλλαξαν τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, αλλά επειδή ήταν από τις πιο «γεμάτες» θέσεις στα χαρτοφυλάκια.

Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και στις μετοχές τεχνολογίας και ιδιαίτερα στους κατασκευαστές chips που είχαν εκτοξευθεί λόγω της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές αυτές υποχώρησαν μετά την έναρξη της σύγκρουσης, όχι επειδή άλλαξε η προοπτική της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επειδή είχαν ανέβει υπερβολικά και οι επενδυτές ρευστοποίησαν κέρδη.