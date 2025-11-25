Οι γαλοπούλες Gobble και Waddle θα μπορούσαν να είναι οι πρώτες της εποχής «MAHA» (Make America Healthy Again) είπε ο Τραμπ.

Όλο αστεία ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην παραδοσιακή τελετή που θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει χάρτη σε δύο γαλοπούλες πριν την γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από τον Λευκό Οίκο και ξεκίνησε την ομιλία του μπροστά από το βήμα.

Και εκεί άρχισαν τα αστεία. Αφού σχολίασε πως οι γαλοπούλεςGobble και Waddle είναι καλά εκπαιδευμένεςσημείωσε ότι ίσως να είναι οι πρώτες της εποχής «MAHA» (Make America Healthy Again) αρχικά του σλόγκαν του υπουργού Υγείας, και παράφραση του Make America Great Again.

«Μπορεί να είναι ευτραφείς αλλά μπορούν ακόμα να είναι μέλη της MAHA. Τρώνε το πιο παχυντικό φαγητό που μπορεί να φάει κανείς. Θέλαμε να τις κάνουμε ξεχωριστές» είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως ίσως θα έπρεπε να ονομάζουν τις γαλοπούλες Νάνσι (Πελόζι) και Τσακ (Σούμερ) αλλά όπως πρόσθεσε «Αλλά μετά συνειδητοποίησα πως δεν θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δεν θα μπορούσα να δώσω χάρη σε αυτούς τους δύο ανθρώπους». «Δεν θα το έκανα, ό,τι και να μου έλεγε η Μελάνια», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως οι γαλοπούλες στις οποίες απένειμε χάρη ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν ήταν άκυρη καθώς όπως είπε οι «Peach και Blossom εντοπίστηκαν ακριβώς πριν τις θανατώσουν για το δείπνο των Ευχαριστιών». Αστειεύτηκε ότι ο Μπάιντεν είχε υπογράψει με autopen.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο, δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει και για τις μειώσεις που όπως ο ίδιος είπε έχει φέρει η κυβέρνησή του.

«Οι τιμές αυγών έχουν πέσει κατά 86% από τον περασμένο Μάρτιο, και η βενζίνη σύντομα θα κινείται στα 2 δολάρια το γαλόνι ενώ διαφήμισε ότι τα Walmart έχουν το φθηνότερο δείπνο για το Thanksgiving.

«Τους δίνω και επίσημα χάρη και (οι γαλοπούλες) δεν θα γίνουν δείπνο» πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=ByUIHf7H4G4}