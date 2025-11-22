Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις καθώς έλεγε ότι πήγαινε να συναντηθεί με τον πρώην επαγγελματία παίκτη γκολφ Τζακ Νίκλαους στο γήπεδο γκολφ Joint Base Andrews.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε στην Ουκρανία δεν είναι η τελική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μόλις τώρα. «Θα θέλαμε να επιτύχουμε ειρήνη. Έπρεπε να είχε συμβεί πριν από πολύ καιρό», αναφέρει το CNN.

«Ο πόλεμος της Ουκρανίας με τη Ρωσία δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Αν ήμουν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Προσπαθούμε να τον τερματίσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να τον τερματίσουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς από τον Kevin Liptak του CNN τι θα συμβεί εάν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποδεχτεί το σχέδιο εντός της προθεσμίας που του έχει θέσει την Πέμπτη, ο Τραμπ απάντησε: «Τότε μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται με όλη του την καρδιά».

Το σχέδιο Τραμπ

Το πλάνο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 12% των εδαφών εκεί, γράφει το Axios.

Παρότι θα βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές του Ντονμπάς από όπου θα αποσυρθεί η Ουκρανία θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και η Ρωσία δεν θα μπορεί να αναπτύξει στρατεύματα εκεί.

Επίσης, στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια οι γραμμές ελέγχου θα «παγώσουν» κατά κύριο λόγο στη σημερινή κατάσταση και η Ρωσία θα επιστρέψει κάποια εδάφη, κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αναφέρει ακόμα το Axios.

Ακόμα, το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικά εδάφη, αλλά δεν θα ζητηθεί από την Ουκρανία να πράξει το ίδιο.

Περιορισμοί για τις ένοπλες δυνάμεις και τα όπλα

Το πλάνο του Τραμπ περιλαμβάνει και περιορισμούς για το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και για τα μεγάλης εμβέλειας όπλα που διαθέτουν, με αντάλλαγμα τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει παραχωρήσεις εδαφών στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι θα περιλαμβάνουν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, πέρα από την υπόσχεση υπεράσπισης απέναντι σε περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα.

Εμπλοκή της Τουρκίας και του Κατάρ

Το Κατάρ και η Τουρκία εμπλέκονται στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στην υποστήριξη των αμερικανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios.

«Η διαμεσολάβηση των Καταριανών και των Τούρκων βοήθησαν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε η μία από τις πηγές.

Υψηλόβαθμος Καταριανός αξιωματούχος συμμετείχε στις συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρούστεμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.