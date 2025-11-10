Ο πρόεδρος του BBC δήλωσε σε συνέντευξή του, πως εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητήσει ο ίδιος προσωπικά συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του BBC παρά τη συγγνώμη του πρόεδρο του, Σαμίρ Σαχ, μετά την αποκάλυψη ότι ομάδα του δικτύου πρόβαλε επεξεργασμένη ομιλία του Αμερικανού προέδρου σε ντοκιμαντέρ του Panorama.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι έλαβε επιστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που απειλεί να κινηθεί νομικά, μία κίνηση που προφανώς θα υλοποιήσει, αν κρίνει κανείς ότι ο Τραμπ έχει ήδη μηνύσει πολλά αμερικανικά ΜΜΕ για ορισμένες υποθέσεις των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί στα δικαστήρια.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και Fox News, επικαλούνται επιστολή από τους δικηγόρους του Τραμπ, που αναφέρει ότι δίνει στο BBC προθεσμία έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ Panorama - διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων.

«Εάν το BBC δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, στις 00:00 π.μ. ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έχει άλλη εναλλακτική από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομικής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολ.. Το BBC έχει ειδοποιηθεί» αναφέρει η επιστολή.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έθεσαν τρία αιτήματα στο BBC, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης.

-Άμεση έκδοση πλήρους και δίκαιης ανάκλησης του ντοκιμαντέρ και οποιωνδήποτε άλλων ψευδών, δυσφημιστικών, υποτιμητικών, παραπλανητικών και εμπρηστικών δηλώσεων σχετικά με τον Πρόεδρο Τραμπ

- Άμεση έκδοση συγγνώμης για τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές, παραπλανητικές και εμπρηστικές δηλώσεις σχετικά με τον Πρόεδρο Τραμπ.

- Κατάλληλη αποζημίωση του Προέδρου Τραμπ για τη ζημία που προκλήθηκε.

Η συγγνώμη του BBC

Όταν ρωτήθηκε ο Σαμίρ Σαχ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ εκ μέρους του BBC, απάντησε πως εξετάζει το πώς θα απαντήσουν ενώ σημείωσε ότι είναι στο τραπέζι και το ενδεχόμενο να απευθύνει ο ίδιος προσωπικά συγγνώμη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Λίγο πριν τις απειλές Τραμπ, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι κάλεσε την κυβέρνηση να καταδικάσει τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του οργανισμού το βράδυ της Κυριακής. Ο Τραμπ ευχαρίστησε την Telegraph,για τη δημοσίευση της διαρροής που οδήγησε στο ντόμινο αυτό των εξελίξεων και χαρακτήρισε τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην επεξεργασία της ομιλίας του, που χρησιμοποιήθηκε σε μια εκπομπή του Panorama «διεφθαρμένους» και «πολύ ανέντιμους».

Σε επιστολή που έστειλε σήμερα στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, την ηγέτη των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ και τον Νάιτζελ Φάρατζ της Reform, ο Ντέιβι δήλωσε ότι «δεν θα πρέπει να εναπόκειται σε ξένες δυνάμεις να υπαγορεύουν από πού αντλεί τις ειδήσεις του ο βρετανικός λαός. Το BBC ανήκει στη Βρετανία, όχι στον Τραμπ. Πρέπει να το υπερασπιστούμε μαζί» τόνισε μεταξύ άλλων.

Παραιτήσεις και αντιδράσεις

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε συγγνώμη για ένα «λάθος στη κρίση» όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, την επεξεργασία μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ του Panorama. Σε συνέντευξή του είπε ότι δεν ήταν σίγουρος αν ο Τραμπ θα απειλούσε με νομικές ενέργειες κατά του BBC, κάτι που έκτοτε ωστόσο επιβεβαιώθηκε, και τόνισε ότι σκέφτεται να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Σαχ ακολούθησε μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύνουσα σύμβουλος ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, την Κυριακή το βράδυ. Ο λόγος ήταν ότι η επεξεργασία ομιλίας του Τραμπ, όπως προβλήθηκε από το BBC, έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε τις ταραχές στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021. Η κριτική για την επεξεργασία που έκανε το BBC ήταν σφοδρότατη.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε μια ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του. «Δεχόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επεξεργασία της ομιλίας Τραμπ, έδωσε την εντύπωση μιας άμεσης έκκλησης για βίαιη δράση», δήλωσε ο Σαχ σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού.

Η επεξεργασία, η οποία συνδύαζε διαφορετικά μέρη της ομιλίας, δέχθηκε σφοδρή κριτική σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε και δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Telegraph την περασμένη Δευτέρα.

Απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (CMS), ο Σαχ αρνήθηκε ότι το υπόμνημα είχε αποκαλύψει ιστορίες και ζητήματα που το BBC «προσπάθησε να θάψει», ούτε ήταν σωστό να υπονοείται ότι το BBC δεν είχε κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εγείρονταν στο υπόμνημα.

Αντίθετα στην επιστολή ο Σαχ ανέφερε πως το BBC είχε λάβει περισσότερες από 500 καταγγελίες από τη δημοσίευση του υπομνήματος. Σύμφωνα με τον Σαχ, «ο σκοπός της επεξεργασίας του αποσπάσματος ήταν να μεταδώσει το μήνυμα της ομιλίας». Αυτό έγινε για να μπορέσει το κοινό του Panorama «να κατανοήσει καλύτερα πώς είχε γίνει δεκτό από τους υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ και τι συνέβαινε εκείνη την εποχή». Εξήγησε μεταξύ άλλων πως δεν δόθηκε περισσότερη συνέχεια στο θέμα «δεδομένου ότι δεν είχε προσελκύσει σημαντικά σχόλια από το κοινό και είχε μεταδοθεί πριν από τις αμερικανικές εκλογές».

Ωστόσο ο Σαχ αρνήθηκε οποιαδήποτε «συστημική προκατάληψη» στην κάλυψη των ειδήσεων και αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι το BBC έχει «αντι-ισραηλινή προκατάληψη». Επισήμανε μεταξύ άλλων ότι το διοικητικό συμβούλιο του BBC «δεν είναι υπέρμετρα πολιτικά» κατευθυνόμενο ενώ παραδέχτηκε ότι το εύρος των διορθωτικών μέτρων που έλαβε το δίκτυο μπορεί να μην ήταν αρκετό.

Η επεξεργασία της ομιλίας Τραμπ

Στην ομιλία του ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, είπε: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές, τους βουλευτές και τις γυναίκες μας».

Στο πρόγραμμα Panorama, εμφανίστηκε να λέει: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο... και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σκληρά». Τα δύο κομμάτια που ενώθηκαν κατά το μοντάζ, είχαν χρονική απόσταση στην ομιλία Τραμπ 50 λεπτά.

Με πληροφορίες του BBC






