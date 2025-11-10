Η επίσκεψη του Αχμέτ αλ-Σαράα στον Λευκό Οίκο σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις ΗΠΑ - Συρίας, σε μια στιγμή που η Δαμασκός προσπαθεί να επανακτήσει διεθνή νομιμοποίηση μετά από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Σήμερα Δευτέρα ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σάρα, θα πραγματοποιήσει επίσημες συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη επίσκεψη Σύριου ηγέτη στις ΗΠΑ από την ανεξαρτησία της χώρας το 1946.

Ο Σαράα αναμένεται να πιέσει για πλήρη άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα του μετά από έναν καταστροφικό 13χρονο εμφύλιο πόλεμο - με κορυφαία προτεραιότητα την κατάργηση του νόμου Caesar Syria Civilian Protection Act του 2019, ο οποίος επέβαλε αυστηρές κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Άσαντ.

Ο Σάρα, ηγέτης ισλαμιστικών ανταρτικών δυνάμεων που ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του προηγούμενου έτους, έχει αναζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για να αντιστρέψει τις οικονομικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν δικαιολογούνται.

Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σαράα για πρώτη φορά τον Μάιο του προηγούμενου έτους στο Ριάντ, κατά τη διάρκεια συνόδου του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Τότε είχε χαρακτηρίσει τον Σαράα ως «νεαρό, ελκυστικό και σκληρό τύπο με πολύ ισχυρό παρελθόν», ενώ είχε διατάξει την άρση των περισσότερων κυρώσεων.

Ο Σαράα, πρώην ηγέτης της Hayat Tahrir al-Sham (HTS) και πρώην τζιχαντιστής - κάποτε επικηρυγμένος με αμοιβή $10 εκατ. από τις ΗΠΑ - ηγείται της Συρίας μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Τον Σεπτέμβριο έγινε ο πρώτος Σύριος πρόεδρος εδώ και δεκαετίες που μίλησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ πρόσφατα οι ΗΠΑ τον αφαίρεσαν από τη λίστα τρομοκρατών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναμένεται να ενταχθεί επίσημα στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Σημειώνεται πως στο εσωτερικό της Συρίας, οι αρχές πραγματοποίησαν πρόσφατα προληπτικές επιχειρήσεις κατά κυττάρων του ΙΚ, με 61 επιχειρήσεις, 71 συλλήψεις και κατάσχεση όπλων και εκρηκτικών, ενώ η κυβέρνηση Σαράα φέρεται να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό αγνοουμένων και την εξάλειψη των χημικών όπλων που έχουν απομείνει.

Επί του παρόντος, ο Σάρα και η ομάδα του προβάλλουν μια εικόνα μετριοπαθούς ηγεσίας, έτοιμης να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή ειρήνης και οικονομικής ανασυγκρότησης, με την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, να δηλώνει ότι η άρση των κυρώσεων θα προάγει την «περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα» και θα υποστηρίξει μια πολιτική διαδικασία «που καθοδηγείται και ανήκει στους Σύριους».

Η οικονομική ανασυγκρότηση της Συρίας απαιτεί τεράστια κεφάλαια: η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά το κόστος στα $216 δισ. Το βασικό μήνυμα του Σαράα είναι ένα: «Αίρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα».

Με πληροφορίες από τον Guardian