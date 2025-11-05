Το YouTube TV, ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς συνδρομητικής τηλεόρασης στις ΗΠΑ, έχει εμπλακεί φέτος σε σειρά διαπραγματεύσεων με εταιρείες που απειλούν να αποσύρουν τα δίκτυά τους από την πλατφόρμα.

Το YouTube TV πρότεινε την επαναφορά των δικτύων ABC και ESPN της Disney, σε απάντηση προηγούμενου αιτήματος της εταιρείας ψυχαγωγίας να επανέλθει το ABC στην πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης για την κάλυψη της ημέρας των Εκλογών.

Η Disney είχε ζητήσει νωρίτερα τη Δευτέρα από το YouTube TV της Google να επαναφέρει το ABC, στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος, λίγες ημέρες μετά τη διακοπή μετάδοσης των δικτύων της στην πλατφόρμα.

«Η πρότασή σας θα μας επέτρεπε να επιστρέψουμε τα κανάλια ABC της Disney μόνο για μία μέρα και θα προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες που μπορεί προσωρινά να δουν το ABC στο YouTube TV και να το χάσουν ξανά λίγο αργότερα», ανέφερε το YouTube σε ανάρτηση στο blog του.

Το YouTube επισήμανε ακόμη ότι η Disney μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδει ζωντανά ειδήσεις στη σελίδα ABC News στο YouTube και ότι τα τοπικά κανάλια ABC μπορούν να το κάνουν στις δικές τους σελίδες στο YouTube.

«Για να επιτύχουμε πραγματικά ό,τι είναι καλύτερο για τους πελάτες μας, προτείνουμε την άμεση επαναφορά των καναλιών της Disney: το ABC και τo ESPN, για όσο συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε το YouTube.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως τα δίκτυα της Disney σταμάτησαν να μεταδίδονται στο YouTube TV μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για συμφωνία αδειοδότησης, όπως ανέφεραν οι εταιρείες σε ξεχωριστές ανακοινώσεις αργά την Πέμπτη.