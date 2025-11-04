Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σύρο ομόλογό του.

Την ερχόμενη Δευτέρα (10/11) θα γίνει η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σύρο πρόεδρο, Αχμέντ αλ- Σάρα, στον Λευκό Οίκο.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και τώρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε το πότε θα γίνει.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Μέση Ανατολή «πήρε την ιστορική απόφαση να άρει τις κυρώσεις στη Συρία, προκειμένου να τους δώσει μια πραγματική ευκαιρία για ειρήνη. Πιστεύω ότι στην κυβέρνηση έχουμε δει πρόοδο σε αυτό το μέτωπο υπό τη νέα ηγεσία», σημείωσε η Λέβιτ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη προέδρου της Συρίας στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμερντ. Τον Σεπτέμβριο ο αλ- Σάρα μίλησε στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Τα προηγούμενα 24ωρα ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών, Άσαντ αλ- Σιμπάνι, δήλωσε ότι στη συνάντηση θα συζητηθεί η ανοικοδόμηση της Συρίας. «Θα υπάρχουν πολλά ζητήματα στο τραπέζι, ξεκινώντας από την άρση των κυρώσεων και το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Συρίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», σημείωσε ακόμα ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: Reuters