Το BBC εμφάνισε τον Τραμπ «να λέει πράγματα που δεν είπε ποτέ».

Πρώην σύμβουλος του BBC κατηγορεί το βρετανικό δίκτυο ότι επεξεργάστηκε επιλεκτικά ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο.

Μία εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές, τον Οκτώβριο του 2024, το Panorama πρόβαλε συνδυασμένα αποσπάσματα ομιλίας που έκανε ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Σύμφωνα με το απόσπασμα, φέρεται να είπε «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε πολύ».

Λόγια που ο ο Τραμπ είπε σε διαφορετικά σημεία της ομιλίας του, που είχαν διαφορά σχεδόν μία ώρα. Επίσης, το απόσπασμα δεν περιελάμβανε το σημείο στο οποίο ο Τραμπ είπε στους υποστηρικτές του ότι ήθελε «να κάνετε τις φωνές σας να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά».

Ο Μάικλ Πρέσκοτ, ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος στην επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων του BBC (EGSC)- θέση από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι- εξέφρασε ανησυχίες για αυτό το μοντάζ σε υπόμνημα.

Ο φάκελος, που αποκάλυψε πρώτη η Telegraph, ανέφερε πως η εκπομπή, με τον συνδυασμό που έκανε, εμφάνιζε τον Τραμπ να «λέει» που δεν είπε ποτέ στην πραγματικότητα.

«Τραμπ: Μια δεύτερη ευκαιρία;», ήταν ο τίτλος της ωριαίας εκπομπής Panorama που προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Το υπόμνημα υπογράμμιζε ακόμα πως τα πλάνα από διαδηλωτές, που φαινόταν να είχαν εμπνευστεί από τον Τραμπ, στην πραγματικότητα τραβήχτηκαν πριν από την ομιλία του.

Στη συνοδευτική επιστολή του φακέλου, που έστειλε στο διοικητικό συμβούλιο του BBC, o Πρέσκοτ φέρεται να ανέφερε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση «λόγω απελπισίας από την αδράνεια της εκτελεστικής επιτροπής του δικτύου, όταν έρχονται στο φως ζητήματα».

«Ήταν εντελώς παραπλανητικό να γίνει επεξεργασία του αποσπάσματος με τον τρόπο που το πρόβαλε το Panorama. Το γεγονός ότι (ο Τραμπ) δεν προέτρεψε ρητά τους υποστηρικτές του να πάνε στο Καπιτώλιο και να δώσουν μάχη είναι ένας από τους λόγους που δεν υπήρχαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε εξέγερση», τόνισε στην αναφορά του ο Πρέσκοτ.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε πως παρότι το δίκτυο δεν κάνει σχόλια επί εγγράφων που έχουν διαρρεύσει «όταν λαμβάνει σχόλια, τα παίρνει σοβαρά και τα εξετάζει προσεκτικά». Ακόμα, σημείωσε πως ο Μάικλ Πρέσκοτ ήταν πρώην σύμβουλος επιτροπής στην οποία «συζητιούνται συχνά διαφορετικές απόψεις».

