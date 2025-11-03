«Οι διάσημοι δεν κάνουν διαφορά στο ποιον ψηφίζουν οι άνθρωποι», τονίζει η Τζένιφερ Λόρενς.

Η Τζένιφερ Λόρενς δεν θέλει να μιλά πλέον για τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά που καταστρέφει τις ΗΠΑ, όπως λέει.

Το 2015, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωνε πως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «το τέλος του κόσμου». Στις εκλογές του 2020 υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν και τέσσερα χρόνια αργότερα την Κάμαλα Χάρις.

Ήταν από τους καλλιτέχνες που έλεγε ανοιχτά την άποψή της κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, ρωτήθηκε πώς νιώθει τώρα για αυτό.

«Δεν ξέρω εάν θα έπρεπε. Στην πρώτη θητεία Τραμπ, ένιωθα ότι έτρεχα γύρω- γύρω σαν κοτόπουλο με κομμένο κεφάλι. Όμως, όπως μας έχει δείξει η μία εκλογική διαδικασία μετά την άλλη, οι διάσημοι δεν κάνουν διαφορά στο ποιον ψηφίζουν οι άνθρωποι. Οπότε, τι κάνω; Απλά λέω την άποψή μου για κάτι που θα ρίξει λάδι στη φωτιά που καταστρέφει τη χώρα», απάντησε.

«Πιστεύω ότι είμαι σε μια περίπλοκη αναπροσαρμογή, επειδή είμαι και καλλιτέχνιδα. Δεν θέλω να αρχίσω να απομακρύνω τους ανθρώπους από ταινίες και τέχνη που θα μπορούσε να αλλάξει συνειδήσεις ή τον κόσμο, επειδή δεν τους αρέσουν οι πολιτικές απόψεις μου. Θέλω να προστατεύσω την τέχνη μου, ώστε να μπορείτε ακόμα να χαθείτε σε αυτό που κάνω. Και εάν δεν μπορώ να πω κάτι που θα φέρει κάποια ηρεμία, θα ρίξει τη “θερμοκρασία” ή θα δώσει κάποιου είδους λύση, δεν θέλω να είμαι μέρος του προβλήματος. Δεν θέλω να κάνω χειρότερο το πρόβλημα», εξήγησε η Τζένιφερ Λόρενς.

Σε ερώτηση εάν μετανιώνει για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα στο παρελθόν, αποκρίθηκε: «Πιθανόν; Μετανιώνω ό,τι έχω κάνει ή έχω πει ποτέ». Η δεύτερη θητεία του Τραμπ είναι διαφορετική, παρατήρησε. «Επειδή είπε τι θα έκανε. Ξέραμε τι έκανε πριν από τέσσερα χρόνια. Ήταν πολύ σαφής. Και αυτό επιλέξαμε», κατέληξε.

Η συνέντευξη της Τζένιφερ Λόρενς στους NYT

{https://www.youtube.com/watch?v=9D2yXJOvTIo}