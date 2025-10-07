«Σίγουρα δεν περίμενα να κερδίσω το Νόμπελ Ιατρικής», δήλωσε ο Φρεντ Ράμσντελ.

Ο Φρεντ Ράμσντελ έκανε πεζοπορία στα βουνά με τη σύζυγό του, απολαμβάνοντας τις διακοπές του, αγνοώντας ότι είχε αποσπάσει τη μεγαλύτερη τιμή της καριέρας του. Είχε κερδίσει το Νόμπελ Ιατρικής.

Οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσελ και Σιμόν Σακαγκούτσι τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής για την έρευνά τους για το ανοσοποιητικό. Το πρόβλημα ήταν πως από την Επιτροπή των βραβείων δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τον Ράμσελ για να τον ενημερώσουν.

Ο ανοσολόγος έκανε κάμπινγκ και πεζοπορία στα Rocky Mountains, στη Μοντάνα, μαζί με τη σύζυγό του, Λόρα Ο’ Νιλ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και είχαν βάλει τα κινητά τους σε λειτουργία πτήσης. Κάποια στιγμή έκαναν μία στάση και η σύζυγός του άρχισε να ουρλιάζει.

Η πρώτη του σκέψη ήταν πως είχε δει αρκούδα. Όχι, η Ο’ Νιλ μόλις είχε ανοίξει το κινητό της και βρήκε ένα «ποτάμι» μηνυμάτων με το ίδιο θέμα. «Μόλις κέρδισες το Νόμπελ!», του φώναξε. «Όχι, δεν το κέρδισα», της απάντησε. «Έχω 200 μηνύματα που λένε ότι το πήρες!», αποκρίθηκε εκείνη. Μόλις είχαν μάθει, με καθυστέρηση 12 ωρών, το μεγάλο νέο.

Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα είχαν τηλεφωνήσει στον Ράμσντελ από την Επιτροπή Νόμπελ, αλλά δεν τον βρήκαν. Ο 64χρονος δήλωσε πως δεν περίμενε σημαντικά τηλεφωνήματα εκείνο το πρωί, οπότε είχε το κινητό του σε λειτουργία πτήσης, όπως συνηθίζει όταν κάνει διακοπές.

«Σίγουρα δεν περίμενα να κερδίσω το Νόμπελ. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου», δήλωσε στους New York Times. «Περνάω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ στα βουνά. Τείνουμε να πηγαίνουμε σε απομακρυσμένες περιοχές», συμπλήρωσε.

Όταν γύρισε στο ξενοδοχείο του, το βράδυ της Δευτέρας, μίλησε τελικά με τον Τόμας Πέρλμαν, τον γενικό γραμματέα της συνέλευσης Νόμπελ, περίπου 20 ώρες από τη στιγμή που εκείνος προσπάθησε να βρει τον Ράμσντελ στο τηλέφωνο.

Ο Πέρλμαν δήλωσε ότι ποτέ δεν δυσκολεύτηκε τόσο να βρει νικητή, από τη στιγμή που ανέλαβε αυτόν τον ρόλο, το 2016. Πάντως και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί ανάλογες δυσκολίες. Το 2020 η Επιτροπή Νόμπελ αδυνατούσε να εντοπίσει τους νικητές του βραβείου Οικονομικών. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι του Μπομπ Γουίλσον, μέσα στη νύχτα, εκείνος το αποσυνέδεσε. Οπότε, η Επιτροπή αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στη σύζυγό του.

Αλλά δεν μπορούσαν να βρουν ούτε τον Πολ Μίλγκρομ, με τον οποίο κέρδισε μαζί το Νόμπελ, οπότε ο Γουίλσον πήγε στο σπίτι του και τον ξύπνησε.