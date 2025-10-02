Η μείωση των αποθεμάτων νερού και η καθίζηση εδάφους επιβάλει τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ιράν.

Το Ιράν δεν έχει άλλη επιλογή παρά να μεταφέρει την πρωτεύουσα του από την Τεχεράνη στα νότια, εξαιτίας της υπερβολικής επέκτασης της πόλης, των ανεπαρκών αποθεμάτων νερού και της ολοένα μεγαλύτερης απειλής της καθίζησης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έχει θέσει από πέρυσι το ζήτημα στον ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Παραδέχθηκε ότι η πρόταση δέχθηκε πολλές επικρίσεις, αλλά επεσήμανε ότι οι συσσωρευμένες κρίσεις πόρων είναι τόσο βαθιές, που το Ιράν έχει τώρα υποχρέωση να αλλάξει πρωτεύουσα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Ο πληθυσμός της Τεχεράνης ξεπερνά τους 10 εκατομμύρια κατοίκους και η πόλη καταναλώνει σχεδόν το ένα τέταρτο των αποθεμάτων νερού του Ιράν. Ο Πεζεσκιάν δεν είναι ο πρώτος που εγείρει το ζήτημα μεταφοράς της πρωτεύουσας. Προκάτοχοί του είχαν ασχοληθεί με αυτό, ανάμεσά τους ο Χασάν Ρουχανί, ο οποίος είχε καταρτίσει πλάνο με εναλλακτικές.

Ο Πεζεσκιάν έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην επαρχία Χορμοζγκάν, στον Περσικό Κόλπο. «Αυτή η περιοχή παρέχει άμεση πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα και την ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων. Αν έχουμε διαφορετική εικόνα για τις δυνατότητές της, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πολύ ευημερούσα και προηγμένη περιοχή. Δεν αρκεί να αποδεχθούμε την τρέχουσα κατάσταση και να μην σχεδιάσουμε έναν επιστημονικό, ακριβή χάρτη για το μέλλον», επεσήμανε.

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η χώρα απαιτούν να κατευθύνουμε την αναπτυξιακή πορεία προς τον Περσικό Κόλπο. Η Τεχεράνη, το Καράτζ, το Καζβίν σήμερα αντιμετωπίζουν μια κρίση νερού και αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα», τόνισε.

Ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε ότι πέρυσι οι βροχοπτώσεις ήταν μειωμένες κατά περίπου 50-60% (140 χιλιοστά). «Φέτος η κατάσταση είναι το ίδιο κρίσιμη», συμπλήρωσε. Πρόσφατες εκτιμήσεις κάνουν λόγω για λιγότερα από 100 χιλιοστά νερού φέτος.

«Η μείωση του νερού στα φράγματα, τα πηγάδια που έχουν στερέψει και το υψηλό κόστος μεταφοράς από άλλες περιοχές υπογραμμίζουν την ανάγκη για αλλαγή προσέγγισης. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε νερό από αυτή την περιοχή στην Τεχεράνη, το κόστος ανά κυβικό μέτρο θα φτάσει τα 4 ευρώ», εξήγησε, ενώ τόνισε πως σε κάποιες περιοχές η καθίζηση εδάφους φτάνει τα 30 εκατοστά τον χρόνο. «Αυτή είναι μια καταστροφή και δείχνει ότι τελειώνει το νερό που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας», συμπλήρωσε.

Πηγή: Guardian