Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο, δήλωσε ο πάπας Λέων Δ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Πολωνίας από ρωσικά drones.

Ο πάπας απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κατά την επιστροφή του στο Βατικανό από την θερινή κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο.

Ερωτώμενος σχετικά είπε πως «Το ΝΑΤΟ δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο, οι Πολωνοί ανησυχούν διότι νιώθουν ότι έγινε εισβολή στον δικό τους χώρο».

Πρόσθεσε πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση» και δήλωσε ότι σαφώς και ανησυχεί.

