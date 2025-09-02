Games
Γούντι Άλεν για Ντόναλντ Τραμπ: Αν με άφηνε να τον σκηνοθετήσω τώρα, θα έκανα θαύματα

Γούντι Άλεν για Ντόναλντ Τραμπ: Αν με άφηνε να τον σκηνοθετήσω τώρα, θα έκανα θαύματα Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP
«Πολύ καλός ηθοποιός» ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Γούντι Άλεν.

Όταν συνεργάστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν εντυπωσιάστηκε από τις υποκριτικές του ικανότητες. Αλλά θα ήθελε να τον σκηνοθετήσει τώρα, ως πρόεδρο, γιατί πιστεύει ότι θα έκανε «θαύματα».

«Ήταν ευχαρίστηση να δουλέψω μαζί του και ήταν πολύ καλός ηθοποιός», δήλωσε σε podcast ο σκηνοθέτης, αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, στην ταινία «Celebrity». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα πέρασμα στην ταινία του 1998, πρωταγωνιστής της οποίας ήταν ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

«Ήταν πολύ ευγενικός, τα έκανε όλα σωστά και είχε πραγματικό ταλέντο για τη βιομηχανία του θεάματος. Θα μπορούσα να τον σκηνοθετήσω τώρα. Αν με άφηνε να τον σκηνοθετήσω τώρα που είναι πρόεδρος, πιστεύω θα μπορούσα να κάνω θαύματα», δήλωσε ο Γούντι Άλεν.

«Θα ήθελα να τον σκηνοθετήσω τώρα ως πρόεδρο και να με αφήσει να παίρνω τις αποφάσεις. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Ο σκηνοθέτης είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «χαρισματικός μπροστά στην κάμερα, ευχάριστος, πολύ επαγγελματίας και πολύ ευγενικός», ενώ τον εξέπληξε το γεγονός ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά πονοκέφαλοι, κρίσιμες αποφάσεις και αγωνία. Ήταν ένας τύπος που έβλεπα στους αγώνες των Νικς, που του άρεσε να παίζει γκολφ, να είναι κριτής σε καλλιστεία και να κάνει πράγματα που ήταν ευχάριστα και χαλαρωτικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να θέλει κάποιος ξαφνικά να πρέπει να ασχοληθεί με πολιτικά ζητήματα», δήλωσε.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι στις περσινές προεδρικές εκλογές ψήφισε την Κάμαλα Χάρις. «Διαφωνώ με πολλές, σχεδόν όλες τις πολιτικές του Τραμπ», είπε ο σκηνοθέτης.

{https://www.youtube.com/watch?v=uMEig9gON6s}

Πηγή: Guardian

