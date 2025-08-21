Συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ για «αμοιβαίο και εμπόριο» - Μέγιστος συντελεστής 15% για την Ένωση

Οι βασικοί όροι περιλαμβάνουν κατάργηση των δασμών της ΕΕ σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα - «Προτιμησιακή μεταχείριση» της ΕΕ στα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για αμοιβαίο, δίκαιο και ισορροπημένο εμπόριο. Βασικοί όροι περιλαμβάνουν την κατάργηση των δασμών της ΕΕ σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ώστε να αποφευχθούν οι τιμωρητικοί δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ΕΕ θα παρέχει «προτιμησιακή μεταχείριση» στα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η ανακοίνωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση με χαρά ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε ένα Πλαίσιο Συμφωνίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο (“Πλαίσιο Συμφωνίας”). Η συμφωνία αυτή αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής μας σε δίκαιο, ισόρροπο και αμοιβαία επωφελές εμπόριο και επενδύσεις. Θέτει τη βάση για μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις παγκοσμίως και αναμένεται να ενισχύσει την επανεκβιομηχάνιση των οικονομιών μας.

Αντικατοπτρίζει την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των ανησυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την κοινή μας αποφασιστικότητα να επιλυθούν οι εμπορικές ανισορροπίες και να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της συνδυασμένης οικονομικής μας ισχύος. Οι δύο πλευρές θεωρούν τη συμφωνία αυτή ως πρώτο βήμα, που μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί σε επιπλέον τομείς, βελτιώνοντας περαιτέρω την πρόσβαση στις αγορές και ενδυναμώνοντας τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις.

Κύριοι όροι της συμφωνίας

Κατάργηση δασμών από την Ε.Ε. σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των Η.Π.Α. και παροχή προνομιακής πρόσβασης στην αγορά για μεγάλη γκάμα αγροτικών και θαλασσινών προϊόντων (ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, μεταποιημένα τρόφιμα, σπόροι, σογιέλαιο, χοιρινό και κρέας βίσωνα). Άμεση επέκταση της κοινής δήλωσης Η.Π.Α.-Ε.Ε. του 2020 για αστακό, ώστε να περιλάβει και τον μεταποιημένο αστακό.

Δασμολογική πολιτική των Η.Π.Α.: εφαρμογή δασμού 15% (MFN + αμοιβαίος δασμός) στα προϊόντα καταγωγής Ε.Ε. Από 1η Σεπτεμβρίου 2025, στα προϊόντα όπως το φυσικό φελλό, τα αεροσκάφη και τα μέρη τους, τα γενόσημα φάρμακα και οι χημικές πρώτες ύλες, θα ισχύει μόνο ο δασμός MFN.

Περιορισμός δασμών βάσει του Section 232: Οι Η.Π.Α. δεσμεύονται να μην υπερβούν το 15% για προϊόντα όπως φάρμακα, ημιαγωγοί και ξυλεία. Εφόσον η Ε.Ε. εισαγάγει τη σχετική νομοθεσία, οι Η.Π.Α. θα μειώσουν και τους δασμούς σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από την Ε.Ε. Εξετάζεται συνεργασία και σε χάλυβα και αλουμίνιο, για αποτροπή υπερπαραγωγικής ικανότητας τρίτων χωρών.

Κανόνες καταγωγής: Θα διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της συμφωνίας θα αφορούν κυρίως Η.Π.Α. και Ε.Ε.

Ενέργεια και τεχνολογία: Δέσμευση για ασφαλείς και διαφοροποιημένες ενεργειακές προμήθειες. Η Ε.Ε. σκοπεύει να προμηθευτεί αμερικανικό LNG, πετρέλαιο και πυρηνικά προϊόντα αξίας 750 δισ. δολαρίων ως το 2028, καθώς και τουλάχιστον 40 δισ. δολάρια σε αμερικανικά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Αμοιβαίες επενδύσεις: Στόχος η περαιτέρω προώθηση επενδύσεων εκατέρωθεν. Ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισ. δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Η.Π.Α. μέχρι το 2028.

Άμυνα και ασφάλεια: Η Ε.Ε. προτίθεται να αυξήσει σημαντικά την προμήθεια στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις Η.Π.Α., ενισχύοντας τη διατλαντική συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ.

Μη δασμολογικά εμπόδια: Αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, και ενίσχυση της συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών προτύπων.

Γεωργικά προϊόντα: Κοινές ενέργειες για άρση μη δασμολογικών εμποδίων, με έμφαση στα πιστοποιητικά υγειονομικής ασφάλειας για χοιρινό και γαλακτοκομικά.

Αποδάσωση: Η Ε.Ε. θα εργαστεί ώστε να μην υπάρξουν δυσανάλογες επιπτώσεις από τον Κανονισμό για την Αποδάσωση στις αμερικανικές εξαγωγές.

Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM): Η Ε.Ε. δεσμεύεται να παρέχει επιπλέον ευελιξίες για τις μικρομεσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις.

Κανονισμοί βιωσιμότητας (CSDDD & CSRD): Η Ε.Ε. θα εργαστεί ώστε να μην επιβαρυνθεί δυσανάλογα το διατλαντικό εμπόριο και να μειωθεί η γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Κυβερνοασφάλεια: Οι Η.Π.Α. μπορούν να ορίζουν φορείς πιστοποίησης στην Ε.Ε. για τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Προβλέπεται διαπραγμάτευση νέας συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης για την κυβερνοασφάλεια.

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Δέσμευση για κοινή δράση απέναντι σε περιορισμούς εξαγωγών από τρίτες χώρες.

Πνευματική ιδιοκτησία: Συζητήσεις για ενίσχυση της προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εργασιακά δικαιώματα: Ενίσχυση συνεργασίας για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ψηφιακό εμπόριο: Η Ε.Ε. δεσμεύεται να μην υιοθετήσει τέλη δικτύου, ενώ οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη διεθνή απαγόρευση δασμών στις ηλεκτρονικές μεταδόσεις.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών εμπορίου: Η Ε.Ε. θα συμβουλευθεί τις Η.Π.Α. και τους αμερικανούς εμπόρους για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης τελωνείων.

Οικονομική ασφάλεια & αλυσίδες εφοδιασμού: Κοινή δράση για ενίσχυση της ανθεκτικότητας, αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών τρίτων χωρών και συνεργασία σε ελέγχους επενδύσεων και εξαγωγών.