Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ - Εντοπίστηκαν 36 κάλυκες

Οι δράστες ήταν περισσότεροι από δύο, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 27 και 35 ετών, σκοτώθηκαν και ακόμη έντεκα άνθρωποι, ηλικίας 27 έως 61 ετών, τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κλαμπ στο Μπρούκλιν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το περιστατικό συνέβη στο «Taste Of The City Lounge» στη λεωφόρο Franklin, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια εμπλέκονταν πολλοί ένοπλοι δράστες, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

«Είναι ένα φρικτό γεγονός αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξάγουμε έρευνα για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς έγινε», δήλωσε η εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

