BBC για φωτιές σε Ελλάδα, Νότια Ευρώπη και Βαλκάνια: Υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν την πύρινη κόλαση

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα που τροφοδοτεί δεκάδες πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τονίζει το BBC, κάνοντας αναφορά και στον πύρινο εφιάλτη που βιώνει η Ελλάδα.

Σε κατάσταση μέγιστης επαγρύπνησης (κόκκινος συναγερμός) λόγω καύσωνα βρίσκονται μέρη της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των Βαλκανίων, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας Aemet ανέφερε ότι το θερμόμετρο μπορεί να φθάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου στη Σεβίλλη και την Κόρδοβα, όπως και στη νότια Πορτογαλία.

Ελλάδα

Η Ελλάδα μάχεται με περισσότερες από 150 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, οι οποίες επιδεινώνονται από τους σφοδρούς ανέμους, με σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και δεκάδες αεροσκάφη να βρίσκονται στα μέτωπα.

Μαζικές εκκενώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί της Ζακύνθου και τη δυτική Αχαΐα, όπου οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις.

Ο δήμαρχος της δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, δήλωσε ότι οι πυρκαγιές στην περιοχή είναι «εκτός ελέγχου», προσθέτοντας ότι ορισμένες παράκτιες περιοχές έχουν «καταστραφεί ανεπανόρθωτα».

Σκάφη διάσωσης εκκενώνουν τους παραθεριστές που έχουν παγιδευτεί στη Χίο και οι αρχές έχουν ζητήσει πυροσβεστικά αεροσκάφη από την ΕΕ.

Οι ελληνικές αρχές προειδοποιούν ότι οι συνθήκες μπορεί να γίνουν ακόμη πιο δύσκολες τις επόμενες ημέρες.

Ισπανία

Στην Ισπανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, καθώς υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο Τρες Κάντος, κοντά στη Μαδρίτη, όπου άνεμοι με ταχύτητα άνω των 70 χλμ./ώρα οδήγησαν φλόγες κοντά σε σπίτια, αναγκάζοντας εκατοντάδες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ακούραστα για την κατάσβεση των πυρκαγιών».

«Διατρέχουμε ακραίο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί», πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X.

Στη βορειοδυτική περιοχή της Καστίλης και Λεόν της Ισπανίας, σχεδόν 4.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν και αναφέρθηκαν περισσότερες από 30 πυρκαγιές - με μία να απειλεί την περιοχή Las Médulas, η οποία είναι προστατευόμενη από την Unesco.

Άλλοι 2.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν από ξενοδοχεία και σπίτια κοντά στο τουριστικό θέρετρο Tarifa στη νότια περιοχή της Ανδαλουσίας.

Σχεδόν 1.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Πορτογαλία

Στη γειτονική Πορτογαλία, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη σε τρία μέτωπα, με το πιο σοβαρό κοντά στο Trancoso, το οποίο περιορίστηκε την Τρίτη.

Περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες και 14 αεροσκάφη αναπτύχθηκαν, με το Μαρόκο να στέλνει δύο αεροπλάνα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι θερμοκρασίες στις νότιες περιοχές θα φθάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ιταλία

Ένα παιδί πέθανε από θερμοπληξία στην Ιταλία τη Δευτέρα, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου αργότερα αυτή την εβδομάδα. Κόκκινοι συναγερμοί για τον καύσωνα είχαν τεθεί σε ισχύ σε τουλάχιστον 10 ιταλικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης, του Μιλάνου και της Φλωρεντίας.

Ένα τετράχρονο αγόρι από τη Ρουμανία, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο στη Σαρδηνία, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο στη Ρώμη, ωστόσο πέθανε λόγω μη αναστρέψιμης εγκεφαλικής βλάβης, η οποία φέρεται να προκλήθηκε από θερμοπληξία, δήλωσαν στο AFP οι ιατρικές αρχές.

Γαλλία

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό για τον καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να ξεπεράσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Παρισιού και τους 40 βαθμούς Κελσίου στην κοιλάδα του Ροδανού.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία είναι προετοιμασμένα για τις επιπτώσεις από το δεύτερο κύμα καύσωνα της χώρας μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Τουρκία, Αλβανία, Μαυροβούνιο

Η Τουρκία έχει θέσει υπό έλεγχο αρκετές μεγάλες πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Τσανάκαλε και τη Σμύρνη, αφού εκατοντάδες εκκενώθηκαν, ενώ το Στενό των Δαρδανελίων και το αεροδρόμιο του Τσανάκαλε έκλεισαν.

Στο Μαυροβούνιο, ένας στρατιώτης πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν βυτιοφόρο με νερό ανατράπηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιών κοντά στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα.

Οι πυρκαγιές στην Αλβανία ανάγκασαν τους ανθρώπους να εκκενώσουν τα σπίτια τους τη Δευτέρα, ενώ στην Κροατία μια μεγάλη πυρκαγιά μαινόταν στο Σπλιτ και τέθηκε υπό έλεγχο την Τρίτη.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου μαστίζονται από το τέταρτο κύμα καύσωνα του έτους, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ισχύ είναι πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις λόγω καύσωνα.

Δύο πυρκαγιές σε χόρτα ξέσπασαν στην πρωτεύουσα την Τρίτη, μία στο Ίλινγκ και μία άλλη στο Γουάνστιντ Φλατς, καίγοντας συνολικά περισσότερα από 17 στρέμματα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κάνει τα μεσογειακά καλοκαίρια θερμότερα και ξηρότερα, τροφοδοτώντας μεγαλύτερες και πιο έντονες περιόδους πυρκαγιών.