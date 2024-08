FT: Η ρωσική μηχανή... κλάταρε; - Στέλνουν φανταράκια να πολεμήσουν στο Κουρσκ

«Οι στρατεύσιμοι αναγκάζονται να υπογράψουν συμβόλαια και τα έγγραφά τους παραποιούνται για να φαίνεται ότι υπηρετούν για μεγάλο χρονικό διάστημα»

Σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου τα ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ, η Μόσχα δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει τις δυνάμεις που χρειάζεται για να αποκρούσει την ουκρανική εισβολή. Αντ' αυτού, η Μόσχα συγκεντρώνει δυνάμεις από λιγότερο ενεργά μέτωπα στην Ουκρανία, ενώ χρησιμοποιεί απλούς φαντάρους, που εκπληρώνουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

«Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Κατακλυζόμαστε από αιτήματα και μετά βίας μπορούμε να ανταποκριθούμε», δήλωσε ο Ιβάν Τσουβιλάγιεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Go by the Forest, μιας ρωσικής ΜΚΟ που βοηθάει τους πολίτες να αποφύγουν τη στράτευση.

Τις τελευταίες ημέρες, η οργάνωση δέχτηκε «βροχή» από εκκλήσεις για βοήθεια από στρατεύσιμους και τις οικογένειές τους, καθώς υπήρξαν αναφορές για νεαρούς στρατιώτες που στάλθηκαν στο Κουρσκ, με την Ουκρανία να προελαύνει.

«Ξεκίνησε σε ορισμένες περιοχές, αλλά τώρα είναι σαφές ότι κινητοποιούνται φαντάροι από όλη τη Ρωσία», δήλωσε ο Τσουβιλάγιεφ.

«Αρχικά στην περιοχή του Κουρσκ ήταν συνοριακές δυνάμεις της FSB, μαχητές Akhmat από την Τσετσενία και τοπικές μονάδες των χερσαίων δυνάμεων που ήρθαν από τις στρατιωτικές περιφέρειες της Μόσχας ή του Λένινγκραντ. Τώρα, έφεραν επιπλέον δυνάμεις και ορισμένοι από αυτούς είναι στρατεύσιμοι», δήλωσε ο Ντάρα Μασικό, ανώτερος συνεργάτης του Carnegie Endowment for International Peace.

«Αργή» η αντίδραση της Ρωσίας

Ο Αμερικανός Κρίστοφερ Καβόλι, ανώτατος διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, χαρακτήρισε τη στρατιωτική αντίδραση της Ρωσίας στην εισβολή στο Κουρσκ ως «αργή και διάσπαρτη», αποδίδοντάς το εν μέρει σε μια πολύπλοκη δομή διοίκησης στην περιοχή, με την υπηρεσία ασφαλείας FSB να έχει θεωρητικά την ευθύνη.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές και αναφορές σε ρωσικές φιλοπολεμικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η Μόσχα ενδέχεται να έχει μετακινήσει αρκετά τάγματα από τοποθεσίες στην Ουκρανία - συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Χάρκοβο, Λουχάνσκ και Ζαπορίζια - προς το Κουρσκ.

Επίσης, έχει μεταφέρει στρατεύματα από την περιοχή του Καλίνινγκραντ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λιθουανίας. Ωστόσο, έχει αφήσει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες τις δυνάμεις της στο Ντονέτσκ.

Οπως αναφέρουν οι FT, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές γέφυρες μπορεί να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη της αποστολή της Ρωσίας να υπερασπιστεί ένα τμήμα της περιοχής Κουρσκ.

Παρά τις προόδους της Ουκρανίας, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν φαίνεται πρόθυμος να εκτρέψει σημαντικότερους πόρους από το ανατολικό μέτωπο, αφήνοντάς του λίγες επιλογές.

«Ο Πούτιν ελπίζει να αναχαιτίσει την ουκρανική προέλαση με στρατολογικές κυρίως δυνάμεις. Μπορούν όμως να απωθήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα; Αμφιβάλλω», δήλωσε ο Γιούρι Φεντόροφ, Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής, ο οποίος επισήμανε την απειρία των δυνάμεων που συγκέντρωσε η Μόσχα στο Κουρσκ.

Ακόμη και μετά τις ενισχύσεις της περασμένης εβδομάδας, οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή παρέμεναν σημαντικά μικρότερες από εκείνες της Ουκρανίας, αν και η Ρωσία είχε αεροπορική υποστήριξη, είπε.

«Η κάλυψη του κενού στο Κουρσκ σαφώς δεν είναι εύκολη για τη Ρωσία», δήλωσε ο Πάβελ Λούζιν, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής. «Μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2023, είχαν ήδη επανατοποθετήσει προσωπικό από άλλους κλάδους του στρατού [στην Ουκρανία]. Έστελναν ανθρώπους από το ναυτικό, από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ κ.ο.κ.».

Ο νόμος το απαγορεύει, αλλά...

Οι Ρώσοι στρατεύσιμοι, οι οποίοι υπολογίζονται σε 300.000, είναι σχεδόν η μόνη σημαντική εφεδρεία που έχει στη διάθεσή του το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι στρατεύσιμοι δεν αναπτύσσονται σε ζώνες μάχης. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, μόνο στρατεύσιμοι που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον τέσσερις μήνες και διαθέτουν ειδικές δεξιότητες μπορούν να σταλούν σε μια ζώνη μάχης. Ωστόσο, ο νόμος μπορεί εύκολα να αψηφιστεί.

«Οι στρατεύσιμοι αναγκάζονται να υπογράψουν συμβόλαια και τα έγγραφά τους παραποιούνται για να φαίνεται ότι υπηρετούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Τσουβιλάγιεφαπό το Go by the Forest.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 250 άτομα μεταφέρθηκαν από μια στρατιωτική μονάδα στην περιοχή του Λένινγκραντ στο Κουρσκ. Έχουμε λάβει αιτήματα σχετικά με στρατεύσιμους από τουλάχιστον 10 μονάδες - οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουν μετακινηθεί περίπου 1.000 άτομα», πρόσθεσε ο Τσουβιλάγιεφ.

Ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας Αντρέι Γκουρούλεφ επιβεβαίωσε ότι στρατεύσιμοι πολεμούν στο Κουρσκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα «απέκρουσαν μια επίθεση μιας ολόκληρης ταξιαρχίας, χωρίς απώλειες».

Ρωσίδες μητέρες ζητούν να επιστρέψουν πίσω τα παιδιά τους

Στο Change.org έχουν εμφανιστεί αρκετές αναφορές από μητέρες κληρωτών, οι οποίες απευθύνονται στον Πούτιν και ζητούν να αποσυρθούν τα παιδιά τους από τη ζώνη μάχης.

«Υποσχεθήκατε ότι [οι στρατεύσιμοι] δεν θα συμμετείχαν σε στρατιωτικές δράσεις!!!! Πιστεύουμε σε εσάς. Είμαστε πατριώτες!!!» έγραψε η Οξάνα. «Βαριά οπλισμένες ταξιαρχίες εναντίον παιδιών... με τουφέκια. Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους σε βίντεο και φωτογραφίες μεταξύ των αιχμαλώτων», έγραψε μια άλλη μητέρα, η Ιρίνα.