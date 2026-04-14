Η σειρά The Boroughs θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Μάιο.

Οι αδελφοί Ντάφερ του Stranger Things, επιστρέφουν με μια νέα σειρά υπερφυσικών περιπετειών, πολύ μακριά από το εργαστήριο του Χόκινς.

Τώρα που η σειρά «Stranger Things» έφτασε στο τέλος της, οι δύο δημιουργοί του, μεταφέρουν τους θαυμαστές στο The Boroughs του Netflix.

Στο teaser trailer που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες, ο Σαμ Κούπερ, τον οποίο υποδύεται ο Άλφρεντ Μολίνα, μεταφέρεται από την κόρη του Κλερ (Τζένα Μαλόουν) στο «The Boroughs», μια κοινότητα συνταξιούχων στην έρημο του Νέου Μεξικού, για να εγκατασταθεί εκεί και να συνεχίσει τη ζωή του.

Η περιγραφή της σειράς αναφέρει: «Σε μια φαινομενικά τέλεια κοινότητα συνταξιούχων, η τρομακτική συνάντηση ενός πενθούντος νεοφερμένου τον εμπνέει να ενταχθεί σε μια ομάδα αταίριαστων ηρώων που αποκαλύπτουν ένα σκοτεινό μυστικό το οποίο αποδεικνύει ότι τα "χρυσά τους χρόνια" είναι πιο επικίνδυνα και τρομακτικά από ό,τι θα περίμενε κανείς».

«Αν απλώς ανοίξεις την καρδιά σου σε αυτό το μέρος, θα διαπιστώσεις ότι το The Boroughs δεν είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Είναι μια νέα αρχή», λέει μια γυναίκα, καθώς ο Σαμ ανακαλύπτει μυστηριώδη και απόκοσμα πλάσματα.

Το Netflix περιγράφει το The Boroughs ως «μια γραφική κοινότητα συνταξιούχων», αλλά για τον νεοαφιχθέντα Σαμ Κούπερ, «ο παράδεισος μοιάζει περισσότερο με φυλακή».

«Όλα αλλάζουν όταν μια τρομακτική νυχτερινή συνάντηση αποκαλύπτει ότι κάτι τερατώδες παραμονεύει στα περιποιημένα αδιέξοδα», συνεχίζει η σύνοψη. «Αν και οι αρχές τον απορρίπτουν ως έναν ακόμη μπερδεμένο γέρο, ο Σαμ βρίσκει απρόσμενους συμμάχους σε μια ομάδα περιθωριακών της γειτονιάς: έναν έξυπνο πρώην δημοσιογράφο, έναν πνευματικό αναζητητή, έναν κυνικό μάνατζερ μουσικών και έναν λαμπρό γιατρό που έχει εξαντλήσει τις επιλογές του. Παρεξηγημένοι και υποτιμημένοι, αυτοί οι απρόσμενοι ήρωες πρέπει να ενωθούν για να ξετυλίξουν τη σκοτεινή αλήθεια που κρύβεται στην καρδιά του The Boroughs πριν τελειώσει ο χρόνος τους».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Geena Davis στο ρόλο της Renee, η Alfre Woodard στο ρόλο της Judy, ο Denis O’Hare στο ρόλο του Wally, ο Clarke Peters στο ρόλο του Art, ο Bill Pullman στο ρόλο του Jack, ο Carlos Miranda στο ρόλο του Paz, η Jena Malone στο ρόλο της Claire, ο Seth Numrich στο ρόλο του Blaine και η Alice Kremelberg στο ρόλο της Anneliese.

Το The Boroughs σε παραγωγή των αδερφών Ντάφερ, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 21 Μαΐου.