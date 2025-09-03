Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Μουσική Παράσταση «Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ, Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης»

Μουσική Παράσταση «Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ, Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στη Γ΄ Μαρίνα Γλυφάδας, 20.30 μ.μ.

Ένα μελωδικό ταξίδι σε μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο και τον Ελληνικό κινηματογράφο, με την εξαιρετική φωνή της Ιωάννας Σεβοπούλου και μία ομάδα σπουδαίων μουσικών, με επικεφαλής τον μαέστρο Κωνσταντίνο Παγιάτη. Οι video art συνθέσεις της παράστασης είναι δημιουργίες του εμπνευσμένου Κωνσταντίνου Γαρίνη. Με την σκηνοθετική μπαγκέτα του Φώτη Πετρίδη, θα ακούσουμε τραγούδια σε πέντε γλώσσες και θα ζήσουμε ξανά την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα που μας γέννησαν αυτές οι ταινίες!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ

VIDEO ART: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΡΙΝΗΣ

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ / ΔΙΕΥΘ. ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΙΑΤΗΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΚΑΙ 6ΜΕΛΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

NETWORK

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

Επιστήμονες σχεδίασαν πρωτεΐνη που απομακρύνει καρκινικά κύτταρα από το σώμα

healthstat.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

Novartis: Συμφωνία ύψους άνω των 5 δισ. δολαρίων με την Argo Biopharma

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

Πώς θα ελαττώσετε το ροχαλητό φυσικά

healthstat.gr
ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

ΕΟΦ για νέα ΜΗΣΥΦΑ – Η ανακοίνωση

healthstat.gr