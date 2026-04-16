Ο Χάιντς Κούνιο απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών στη Θεσσαλονίκη.

Έφυγε σήμερα (16/04) από τη ζωή ο Χάιντς Κούνιο σε ηλικία 99 ετών, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.

Γεννηθείς στις 19 Ιουνίου του 1927,ο Χάιντς και ο πατέρας του, Σαλβατώρ, διατηρούσαν κατάστημα με φωτογραφικά είδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε ηλικία 15 ετών μεταφέρθηκε αρχικά στο γκέτο του Βαρόνου Χιρς και στη συνέχεια στο Άουσβιτς.

Εκεί παρέμεινε για 18 μήνες, με τον αριθμό 109565. Ενδεικτικό των άθλιων συνθηκών διαβίωσης και των φρικτών κακουχιών στο Άουσβιτς είναι το γεγονός πώς όταν απελευθερώθηκε ζύγιζε μόλις 35 κιλά.

«Εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμασταν στην πρώτη αποστολή, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας στον προορισμό, ζαλισμένοι και εξασθενημένοι, αντικρίσαμε μία εικόνα που παρέπεμπε στην "Κόλαση" του Δάντη. Μαύρος καπνός έβγαινε από τα φουγάρα, άγριες φωνές ακούγονταν από παντού, σκυλιά γάβγιζαν και πυκνό σκοτάδι κάλυπτε τα πάντα. Τότε κατάλαβα ότι κάτι κακό θα μας συνέβαινε» έλεγε, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2009.

Κατάφερε να σωθεί κυρίως χάρις στην άπταιστη γνώση της γερμανικής γλώσσας, υπομένοντας επί δύο χρόνια τα δεινά της απάνθρωπης ναζιστικής μηχανής θανάτου. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Έζησα τον θάνατο», ο Χάιντς Κούνιο κατέγραψε τον ζόφο του Ολοκαυτώματος, όπως ο ίδιος τον βίωσε.

Ο Χάιντς Κούνιο παρίσταντο σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος που διοργανώνει τα τελευταία χρόνια ο δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ είχε τιμηθεί επί της διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη.

«Ο Χάιντς Κούνιο, αυτή η εμβληματική προσωπικότητα, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Άουσβιτς, δεν είναι πλέον κοντά μας. Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά με σεβασμό ένα κομμάτι της Ιστορίας της, τον συμπολίτη μας που μετέφερε στις νεότερες γενιές τη φριχτή αλήθεια του Ολοκαυτώματος. Μια αλήθεια που δεσμευόμαστε πως δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί», έγραψε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούλης.

