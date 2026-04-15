Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Τροχαίας βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ειδική επιχείρηση για τον εντοπισμό αυτοσχέδιων αγώνων πραγματοποίησε η Τροχαία το βράδυ της Τρίτης, 14/04, στον λόφο του Λυκαβηττού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν τρεις οδηγοί να πραγματοποιούν drift και παρόμοιους επικίνδυνους ελιγμούς. Παράλληλα, αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους έλεγχους οχημάτων και οδηγών, όπου βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων η μη χρήση κράνους αλλά και η πρόκληση υπερβολικού θορύβου από τα ηχοσυστήματα των αυτοκινήτων. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι παρόμοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην περιοχή.