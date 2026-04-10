Η κλήρωση μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη κλήρωση από το Eurojackpot, έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ είναι: 1, 6, 11, 18 και 48.

Τζόκερ οι αριθμοί: 10 και 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 7 δελτία στην 3η κατηγορία κερδίζουν από €134,418.50.

Ο πίνακας κερδών

Υπενθυμίζεται ότι μπορείς να συμμετέχεις σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα Allwyn ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Allwyn Store app για κινητά εντός των καταστημάτων Allwyn.

Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ.