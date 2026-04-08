Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο ανοιχτά της Λακωνίας.

Σεισμός 4.8 Ρίχτερ «ταρακούνησε» ανήμερα Μεγάλης Τετάρτης τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Λακωνίας και της Κρήτης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:30, υπολογίστηκε στα 2 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 85 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης – Αισθητός σε νότια Ελλάδα

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/4) προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους της νότιας Ελλάδας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεταθ περίπου 263 χιλιόμετρα δυτικά του Ηράκλειο και 119 χιλιόμετρα νότια του Γύθειο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9 χιλιόμετρα, γεγονός που τον κατατάσσει στους σχετικά επιφανειακούς σεισμούς. Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως σε περιοχές της νότιας Πελοποννήσου και της Κρήτης, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής.