Το επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο ακινητοποιήθηκε προσωρινά λόγω εμπλοκής της άγκυρας, κατά τη διαδικασία του απόπλου. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή δύο ιδιωτών δυτών, ιδιωτικού σκάφους, πλωτού γερανού και μελών του πληρώματος, για την απεμπλοκή της άγκυρας.

Έτσι, το «Champion Jet 1» απέπλευσε από την Πάρο για να εκτελέσει το δρομολόγιό του προς Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, μεταφέροντας 459 επιβάτες, 21 επιβατικά Ι.Χ. οχήματα, 5 δίκυκλα και 37 μέλη πληρώματος.