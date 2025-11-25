Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρά φαινόμενα και ανατροπές που έρχονται τις επόμενες ώρες λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδώσει η ΕΜΥ για τις επόμενες μέρες εν όψει της κακοκαιρίας Adel, η οποία αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η κακοκαιρία Adel θα χτυπήσει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή στο κοκτέιλ της κακοκαιρίας αναμένεται να προστεθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις, που κατά διαστήματα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρά φαινόμενα που θα κορυφωθούν την Πέμπτη και εφιστούν την προσοχή στις ήδη πληγείσες περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλα ύψη υετού. Οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές καλούνται να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας Adel.