Σε ποιες περιοχές απαιτείται προσοχή, εξαιτίας της κακοκαιρίας - Εκτεταμένη και παρατεταμένη επιδείνωση.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή (27-28/11) θα κορυφωθεί η κακοκαιρία Adel, η οποία επηρεάζει από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες ενισχύονται σταδιακά, επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Πρόκειται για ένα πολυσταδιακό κύμα κακοκαιρίας, που θα επηρεάσει και πάλι τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές», αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάλυση στην ιστοσελίδα του. «Απαιτείται προσοχή κυρίως στο δυτικό τόξο (Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά), στη Μακεδονία- Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για εκτεταμένη και παρατεταμένη επιδείνωση, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενα επεισόδια κακοκαιρίας», υπογραμμίζει.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας Αdel

Στην ανάλυση, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Adel, επισημαίνοντας σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρά φαινόμενα, ενώ παρουσιάζει και την πρόγνωση με βάση τον δείκτη EFI, για την πιθανότητα ακραίου υετού. Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος του STAR αναφέρει:

Τρίτη (25/11), έναρξη της κακοκαιρίας

Από το μεσημέρι και κυρίως προς το βράδυ: Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα- Διαπόντιοι) και στην Ήπειρο (ιδίως στα παράκτια) βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα: λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές σε ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη (από το απόγευμα), ανατολική νησιωτική χώρα και τη Θράκη (από τη νύχτα). Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανές σε νοτιοανατολική Πελοπόννησο και ανατολικό Αιγαίο.

Τετάρτη (27/11), Ενίσχυση κακοκαιρίας/ προοίμιο Adel

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Πρωινές- μεσημβρινές ώρες σε Κέρκυρα, Διαπόντιους Νήσους, Παξούς, Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Η Τετάρτη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν από την κορύφωση της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο να δέχεται τις ισχυρότερες εντάσεις.

Πέμπτη (28/11), η πιο δύσκολη ημέρα

Το σύστημα Adel θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρούς ανέμους και σημαντικά ύψη υετού στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα: Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική και κεντρική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησος, κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.

Τοπικές βροχές αρχικά, αλλά τη νύχτα τα φαινόμενα θα ενταθούν στο ανατολικό Αιγαίο.

Ο EFI (Extreme Forecast Index) είναι ένας δείκτης που δείχνει πόσο ασυνήθιστη, ακραία ή σπάνια είναι μια επερχόμενη καιρική κατάσταση σε μια περιοχή.

Για την Πέμπτη οι τιμές EFI είναι 0.7- 0.9 και τοπικά >0.9 (πορτοκαλί- κόκκινο) που αντιστοιχούν σε πολύ υψηλή πιθανότητα ακραίου υετού σε σχέση με το κλίμα της περιοχής.

Ο δείκτης EFI δείχνει ξεκάθαρο σήμα ακραίου υετού στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ σημαντικές τιμές εμφανίζονται και στην ανατολική Μακεδονία- Θράκη. Αντίθετα, το Αιγαίο παραμένει εκτός κινδύνου. Το επίκεντρο του επεισοδίου αφορά κυρίως Ήπειρο, δυτική Θεσσαλία και Μακεδονία.

Οι τιμές EFI> 0.8 σημαίνουν ότι η προβλεπόμενη βροχόπτωση βρίσκεται στο ανώτερο 1-5% των εντάσεων που εμφανίζονται κλιματικά στην περιοχή. Υψηλή πιθανότητα για ακραίο επεισόδιο υετού, όχι απλώς μια δυνατή βροχή. Συνήθως συνοδεύονται από επίμονα φαινόμενα, κορεσμό εδάφους, ραγδαιότητα που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά προβλήματα. Η εικόνα αυτή δικαιολογεί απόλυτα τον χαρακτηρισμό επικίνδυνης κακοκαιρίας και επιβεβαιώνει ότι το δελτίο για την Adel πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.

Παρασκευή (29/11), παραμονή της κακοκαιρίας

Ισχυρά φαινόμενα μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια περιοχές με έντονα φαινόμενα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και τοπικά σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ισχυρές καταιγίδες). Στη γενική εικόνα του καιρού έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν παντού. Χιονοπτώσεις πρόσκαιρες στα ορεινά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Για την Παρασκευή οι υψηλότερες τιμές του δείκτη EFI 0.7- 0.9 καταγράφονται στη Χαλκιδική, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και σε τμήματα της Θράκης. Η περιοχή από τη Θεσσαλονίκη έως το Νευροκόπι, τη Δράμα και την Καβάλα εμφανίζει το πιο συμπαγές πεδίο υψηλού EFI, υποδηλώνοντας αυξημένη πιθανότητα έντονου αθροιστικού υτετού.

Παράλληλα, σημαντικότατο σήμα (0.6-0.8) καταγράφεται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, όπου η μεταφορά υγρασίας και η σύγκλιση ενδέχεται να ενισχύσουν τα φαινόμενα. Αντίθετα, η δυτική Ελλάδα παρουσιάζει σαφώς χαμηλότερες τιμές.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

