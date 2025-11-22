Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στο Παγκράτι μετά την παράσυρση 75χρονης. Ένας 84χρονος παραβίασε προτεραιότητα, συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ, παρέσυρε την ηλικιωμένη που περπατούσε στο πεζοδρόμιο με την κόρη της που ειναι άτομο με αναπηρία, και προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ κινούνταν στην οδό Νεοπτολέμου, πέρασε τη διασταύρωση με την οδό Ιλιάδος χωρίς να ελέγξει.

Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με ΙΧ που κατέβαινε την οδό Ιλιάδος με οδηγό 58χρονη, να παρασύρει την 75χρονη πεζή και μετά να προσκρούσει σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η παραβίαση της προτεραιότητας από τον 84χρονο οδηγό του ΙΧ ήταν η αιτία για τη θανατηφόρα παράσυρση. Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της, που είναι άτομο με αναπηρία και η οποία δεν τραυματίστηκε. Αντιλήφθηκε ότι συνέβη κάτι κακό και αναζητούσε τη μητέρα της.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών φρόντισαν για την άμεση ψυχολογική στήριξη της κόρης του θύματος. Οδηγήθηκε αρχικά από τους αστυνομικούς στο Τμήμα της περιοχής όπου της παρασχέθηκε στήριξη από ψυχολόγο της ΕΛΑΣ. Τη νύχτα , με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Αιγινήτειο νοσοκομείο καθώς είναι ορφανή και οι μοναδικοί συγγενείς της οικογένειας βρίσκονται στη επαρχία.

Οι οδηγοί των δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Λαικό νοσοκομείο. Ο 84χρονος, η άδεια οδήγησης του οποίου ήταν σε ισχύ, και η οδηγός του άλλου ΙΧ συνελήφθησαν όπως προβλέπεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

