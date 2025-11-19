Ο καιρός έως τη Δευτέρα και η τάση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Οι βροχές και καταιγίδες, που ήδη προκαλούν προβλήματα στη βορειοδυτική Ελλάδα, θα συνεχιστούν μέχρι τέλη του μήνα, με βάση τα προγνωστικά μοντέλα, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Στη δυτική Ελλάδα, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν έως τις 28-30 Νοεμβρίου. Μετά τις 25 Νοεμβρίου αναμένεται νέο «κύμα» βροχοπτώσεων, που κατά τόπους θα είναι δυνατές, στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ίσως πρόσκαιρα και σε άλλες περιοχές.

Στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε, ο Σάκης Αρναούτογλου εξηγεί ότι δεν πρόκειται για τις συνηθισμένες βροχές, καθώς είναι παρατεταμένες, έντονες και ανατροφοδοτούμενες, για αυτό θέλουν πάρα πολύ προσοχή στη βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, τις επόμενες ώρες και ημέρες.

«Δεν είναι μια συνηθισμένη βροχερή κατάσταση, θα φέρνει και θα ξαναφέρνει στις ίδιες περιοχές μεγάλες ποσότητες νερού, το έδαφος είναι σούπερ κορεσμένο και ακόμα και κάθε σταγόνα θα δημιουργεί άνοδο στάθμης χειμάρρων και ποταμών και πλημμυρικά φαινόμενα, που ήδη σήμερα έχουμε σε αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας», υπογραμμίζει.

Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, προς τα τέλη Νοεμβρίου θα πλησιάσουν πιο χειμωνιάτικες αέριες μάζες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Αυτές δεν θα φέρουν υπερβολικό κρύο, αλλά «πιο εναρμονισμένο με την εποχή», σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες.

Τις επόμενες ώρες και έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) θα εκδηλωθούν βροχές στις ίδιες περιοχές της βορειοδυτικές Ελλάδας, ενώ πιο τοπικά φαινόμενα αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο. «Τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες τα μοντέλα δείχνουν ένταση των φαινομένων στα βορειοδυτικά. Ίσως η δυτική Θεσσαλία και η δυτική Στερεά να επηρεαστούν επίσης από έντονα καιρικά φαινόμενα», συνεχίζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένονται ξανά κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Κέρκυρα και την Ήπειρο. Τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν και το βράδυ της Πέμπτης στη δυτική- βορειοδυτική Ελλάδα, όπως και κατά μήκος των βόρειων συνόρων. Παράλληλα ενισχύονται οι νοτιάδες, που το βράδυ της Πέμπτης στο Ιόνιο δεν αποκλείεται να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.

Την Παρασκευή (21/11) αναμένονται βροχές σε όλη τη δυτική Ελλάδα και στην ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα είναι πολύ ενισχυμένοι και η έντασή τους αναμένεται να φτάσει τα 8-9 μποφόρ στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι βροχές στα δυτικά θα συνεχιστούν και το Σάββατο (22/11), ενώ τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα βόρεια- και βορειοανατολικά. Την Κυριακή (23/11) οι βροχές θα εξασθενήσουν, αλλά δεν θα σταματήσουν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Από τη Δευτέρα (24/11) αναμένεται πρόσκαιρη ύφεση, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο για νέες βροχοπτώσεις στα δυτικά από την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης, θα ψυχράνει πολύ ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάνει τους 10-15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και δυτικά. Αυτή η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Τρίτη θα «μαλακώσει» ξανά ο καιρός.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=_l1mjLjhGOY}