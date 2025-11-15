Ξεκινάει μία ιδιαίτερα «έντονη» εμπορικά περίοδος με τα καταστήματα να ετοιμάζονται τόσο για την Black Friday όσο και για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα καταστήματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους για Black Friday και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Παράλληλα, γι' αυτούς τους λόγους θα παραμείνουν ανοιχτά και κάποιες Κυριακές μέχρι τέλος του χρόνου, αρχής γενομένης από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, δύο μέρες μετά την Black Friday.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.