Θερμή αναμένεται η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα από τους αγρότες. «Πολιορκούν» το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.

Με τα τρακτέρ τους έχουν φτάσει στην Αλεξανδρούπολη αγρότες από τον Έβρο, τη Ροδόπη και την Ξάνθη, εν αναμονή της επίσκεψης την Τρίτη 11/11 του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε μία μεγάλη πανθρακική κινητοποίηση, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης λόγω της επικείμενης περιοδείας του πρωθυπουργού στη Ροδόπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά Μέσα άγνωστο παραμένει - μέχρι στιγμής - το αεροδρόμιο στο οποίο θα προσγειωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης είχε στείλει προειδοποίηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη της περιοχή, απευθύνοντας του δημόσια έκκληση να την ακυρώσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει να βρεθεί την Τρίτη στην Κομοτηνή για τα εγκαίνια του σταθμού συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ, μετά την αναβολή της προηγούμενης Τρίτης. Στο άκουσμα της είδησης, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Έβρου συγκέντρωσαν δεκάδες τρακτέρ έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης και ξεκαθαρίζουν πως αν δεν εισακουστούν, τα αιτήματά τους «θα μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας», τονίζει ο xronos.gr.

Αγρότες σε Μητσοτάκη: «Δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδό του στη Θράκη»

Με τον τίτλο «δημόσιο κάλεσμα του αγροτικού κόσμου» ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ανέφερε πως «Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

»Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων. Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας.( με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό)».

Στην ανακοίνωσή τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Έβρου αναφέρουν πως «η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης».

Καταλήγει δε με τα αιτήματά του κλάδου, τα οποία είναι όπως αναφέρουν: «το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα, που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό».

