Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αλλάζει ο καιρός σιγά - σιγά και σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από το πρωί της Κυριακής θα έχουμε τοπικές βροχές στα ΝΔ του Ιονίου. Από το βράδυ της Κυριακής μπαίνουμε σε μια νέα αστάθεια στη δυτική Ελλάδα και τα ξημερώματα της Δευτέρας στις ίδιες περιοχές θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και στα δυτικά της Ηπείρου.

Την Τρίτη ο καιρός αλλάζει ακόμη περισσότερο με βροχές στα δυτικά και ΒΔ, αλλά και ΒΒΑ της χώρας. Και στην Αττική θα έχουμε βροχές και την Τετάρτη θα έχουμε αστάθεια στα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας.

Από την Τρίτη πάντως αναμένεται να κρυώσει ο καιρός αρχικά από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας και μέχρι και τις 11/11 η θερμοκρασία θα πέσει περισσότερο.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=DhqKjlwZKPo}