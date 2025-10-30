Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις και η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πιεστικό πρόβλημα της λειψυδρίας, το οποίο απειλεί ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στις 11 το πρωί, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει η παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδίου υδάτων, το οποίο θα εξειδικεύσουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης.

Σε πρώτη φάση το σχέδιο θα επικεντρωθεί στην Αττική, όπου τα αποθέματα νερού στους βασικούς ταμιευτήρες παρουσιάζουν ανησυχητική μείωση.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των υδάτων που θα καλύπτει τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει δύο συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου όπου κλείδωσαν τα μέτρα και τα έργα που θα «τρέξουν» άμεσα. Σε πρώτο πλάνο είναι, λοιπόν, η Αττική όπου δρομολογείται παρέμβαση στο φράγμα των Κρεμαστών με εκτροπή νερού και τροφοδοσία του ταμιευτήρα του Ευήνου και του Μόρνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον σχετικό φάκελο υπάρχει και η μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης που θα κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια, είτε στον Μαραθώνα, είτε στο Λαύριο είτε στα Άσπρα Σπίτια Θήβας. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ με χρήση και κοινοτικών κονδυλίων.