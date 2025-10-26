Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου, ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις.

Βροχερός αλλά με 30άρια αναμένεται ο καιρός καθώς προβλέπεται διαταραχή εξπρές τύπου «Π».

Όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναμένονται καταιγίδες αύριο, Δευτέρα, (στο Π) με 30άρια.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Καλημέρα!

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη ( 29-30 βαθμοί Θεσσαλία, Φθιώτιδα ,Βοιωτία, Πελοπόννησος, 31-32 Κρήτη).

Παράλληλα μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ.

Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και εκ νέου τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο (ευρύτερη περιοχή Κέρκυρας -Παξών) και στην Ήπειρο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.