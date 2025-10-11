Όσα τονίζει η αδελφή της, Μαριάννα.

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της Μαριάννας, αδελφής της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, την οποία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ο σύντροφός της, στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία χτες (10.10.2025) σε ποινή φυλάκισης 18 ετών.

Μιλώντας στη ρεπόρτερ του ERTNews, Αθανασία Σταμοπούλου, περιέγραψε με βαθιά συγκίνηση και αξιοπρέπεια τον πόνο της οικογένειας, μεταδίδοντας το μήνυμα που άφησε πίσω της η αδελφή της: ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και ότι η κοινωνία είναι πια έτοιμη να ακούσει.

«Υπάρχουν πλέον φορείς, υπάρχουν αφτιά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Η ζωή έχει αξία και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε γυναίκα», τόνισε με νόημα η Μαριάννα.

