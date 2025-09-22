Η κ. Σμυρλή ήρθε πρώτη στις προτιμήσεις των εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, με 54 ψήφους.

Η εισαγγελέας Εφετών Ζωή Σμυρλή θα είναι η νέα προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών αφού συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων των συναδέλφων της στις εκλογές που έγιναν, μετά την αποχώρηση του προκατόχου της, Γιώργου Κατζίδη, λόγω προαγωγής του στον Άρειο Πάγου.

Η κ. Σμυρλή ήρθε πρώτη στις προτιμήσεις των εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, με 54 ψήφους και επικράτησε έναντι της συνυποψήφιας της Βασιλική Κρίνα που πήρε 40 ψήφους.

Η Ζωή Σμυρλή θεωρείται νομικά επαρκής και διαθέτει εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί στα σύνθετα καθήκοντα της θέσης την οποία θα αναλάβει.