Παρόμοιο ατύχημα, με θύμα μια 9χρονη, συνέβη και στα Σεπόλια.

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα, χθες, Παρασκευή (12/09), στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, όταν διερχόμενος οδηγός, παρέσυρε και εγκατέλειψε στη μέση του δρόμου ένα 16χρονο κορίτσι.

Ο οδηγός στην αρχή ακινητοποίησε το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.

Παράλληλα, ακόμα ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη στα Σεπόλια, όπου ο ασυνείδητος οδηγός χτύπησε ένα 9χρονο κορίτσι και το εγκατέλειψε, με τον δράστη να αναζητείται.

Δείτε το βίντεο: