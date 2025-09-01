Χανιά: Στον εισαγγελέα δεκάδες συλληφθέντες, κατηγορούνται για εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος (Βίντεο)

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και κατά την άφιξή τους στα δικαστήρια Χανίων το απόγευμα της Δευτέρας, αρκετοί έκαναν λόγο για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση».

Κατά ομάδες περνούν το κατώφλι της εισαγγελίας, δεκάδες συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρθρώθηκε την Κυριακή σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Οι προσαγωγές συνεχίζονται σύμφωνα με το zarpanews.gr ενώ σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι και την Κυριακή είχαν συλληφθεί 48 άτομα.

Οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και κατά την άφιξή τους στα δικαστήρια το απόγευμα της Δευτέρας, αρκετοί έκαναν λόγο για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με εκβιασμούς, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος, ενώ από νωρίς έξω από το δικαστικό μέγαρο στα Χανιά είχε συγκεντρωθεί πλήθος συγγενών και φίλων των συλληφθέντων.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από το διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β' Κωνστάντια Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.

