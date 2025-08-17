Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Επίδομα 4.000 ευρώ στους υπαλλήλους της Βουλής - Στα κάγκελα οι εποχικοί πυροσβέστες

Επίδομα 4.000 ευρώ στους υπαλλήλους της Βουλής - Στα κάγκελα οι εποχικοί πυροσβέστες Φωτογραφία: Eurokinissi
«Η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Και εμείς σας παραδίδουμε στη χλεύη της...» λένε οι Εποχικοί Πυροσβέστες.

«Το είδαμε και αυτό» γράφουν οι Εποχικοί Πυροσβέστες στην οργισμένη ανάρτησή τους για τo επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους της Βουλής.

Το «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» ύψους 4.000 ευρώ που θα πάρουν οι υπάλληλοι της Βουλής, εξοργίζει τους Εποχικούς Πυροσβέστες, την στιγμή που οι πρώτοι ζητούν τα αυτονόητα.

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid0i9kH1YdMwU3q3pcHeWRRY8d44nxHma8EzPRN2Yi4KE6exR6yZiH5QordsbYa1UNal}

Η ανάρτηση των Εποχικών Πυροσβεστών:

«Το είδαμε κι αυτό… Οι υπάλληλοι της Βουλής θα λάβουν έως και 4.000€ «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», με αναδρομικότητα παρακαλώ!
Απόλυτα λογικό βέβαια!! Δεν είναι μικρό πράγμα να κουβαλάς ποτήρια με νερό στους διαδρόμους, να προσέχεις μην πέσει ο καφές στα πρακτικά, να κινδυνεύεις με τενοντίτιδα από το πληκτρολόγιο ή να πάθεις λουμπάγκο από την περιστρεφόμενη καρέκλα.
Εμείς, αντίθετα, ριχνόμαστε καθημερινά στις φλόγες, μετράμε εγκαύματα, αναπνέουμε καρκίνο και θρηνούμε συναδέλφους στη μάχη με τη φωτιά. Αν όλα αυτά δεν θεωρούνται «επικίνδυνα και ανθυγιεινά», τότε μάλλον η πραγματική μάχη δίνεται στα air condition και στα συρραπτικά της Βουλής.
Με τέτοιες αποφάσεις εξομοιώνονται τα πραγματικά επικίνδυνα επαγγέλματα με τα γραφεία, χάνοντας κάθε αξία ο ίδιος ο όρος «επικίνδυνο & ανθυγιεινό». Αφού αποφάσισαν να τους δώσουν επιπλέον επιδόματα, τουλάχιστον ας είχαν την αξιοπρέπεια να τα βαφτίσουν διαφορετικά.
Η κοινωνία βλέπει και κρίνει. Και εμείς σας παραδίδουμε στη χλεύη της...»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Ποιοι δικαιούνται επίδομα 1.000 ευρώ από ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, μέχρι πότε οι αιτήσεις

Οικονομία
Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Οικονομία
Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου

Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου

Οικονομία
Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Εν μέσω πύρινης κόλασης η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να εγκρίνει τις υπερωρίες των εποχικών πυροσβεστών

Οικονομία

NETWORK

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

healthstat.gr
Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

healthstat.gr