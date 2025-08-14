Games
Φωτιά στην Πάτρα: Σε χαράδρα η αναζωπύρωση, δύο προσαγωγές (Βίντεο)

Φωτιά στην Πάτρα: Σε χαράδρα η αναζωπύρωση, δύο προσαγωγές (Βίντεο)
Μήνυμα για εκκένωση δύο περιοχών λόγω της αναζωπύρωσης στην Πάτρα.

Σε χαράδρα σημειώθηκε η αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάτρα, που είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί ξανά εντολή για εκκένωση περιοχών, ενώ έγιναν δύο προσαγωγές.

Λίγο μετά τις 19:30 υπήρξε αναζωπύρωση που ξεκίνησε από χαράδρα με βάθος περίπου 50 μέτρων, στην περιοχή Μπάλας. Οι φλόγες άρχισαν να «ανεβαίνουν» προς το βουνό, σε πολύ δύσβατο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο υπάρχει και παλιά επιχείρηση ξυλείας, η οποία δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Ελλάδα

Μετά την αναζωπύρωση «ήχησε» ξανά το 112 στην περιοχή. Οι πολίτες έλαβαν μήνυμα που τους καλούσε να εγκαταλείψουν τις περιοχές Μπάλας και Δραγώλενα και να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Πάτρας.

{https://x.com/112Greece/status/1956037017025835452}

Δύο άτομα που εντοπίστηκαν στην περιοχή της αναζωπύρωσης προσήχθησαν στην Ασφάλεια Πατρών. Οι προσαγωγές έγιναν έπειτα από μαρτυρίες για τις κινήσεις τους στην περιοχή Μπάλας πριν από την αναζωπύρωση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό στην Πάτρα πήραν σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν. Ο 25χρονος, που συνελήφθη στην περιοχή του Γηροκομείου θα απολογηθεί το Σάββατο. Ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για εμπρησμό στα Συχαινά θα απολογηθούν την Κυριακή.

