Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη... Μάρθα και Ρίτσα από το «Παρά πέντε».

Θλίψη προκαλεί η είδηση του πρόωρου θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου, της ηθοποιού που κέρδισε την αγάπη του κοινού μέσα από τον διπλό ρόλο ως «Μάρθα» και «Ρίτσα» στη σειρά «Παρά Πέντε».

Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου δίδασκε στη σχολή του στενού της φίλου Παναγιώτη Καποδίστρια, ο οποίος και ανακοίνωσε τον χαμό της.

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.»

Την αγαπημένη ηθοποιό αποχαιρέτησε και το εργαστήρι Tabula Rasa.

«Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο...

Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια.

Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη.

Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της.

Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή».

