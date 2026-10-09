Η συναλλαγή εντάσσεται στο συμφωνημένο «GEK Carve-Out» του Project Thor, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται στο Framework Agreement της 10ης Ιουλίου 2025 μεταξύ των δύο ομίλων.

Στη μεταβίβαση δύο αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής μέγιστης ισχύος έγχυσης 227,65 MW, προς τη Reserve Energy Power (REPOWER), έναντι τιμήματος 1,42 εκατ. ευρώ, προχωρά η ΗΡΩΝ Ενεργειακή, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που καταχωρήθηκαν σήμερα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η συναλλαγή εντάσσεται στο συμφωνημένο «GEK Carve-Out» του Project Thor, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναδιοργάνωσης των περιουσιακών στοιχείων που προβλέπεται στο Framework Agreement της 10ης Ιουλίου 2025 μεταξύ των δύο ομίλων.

Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΗΡΩΝ Ενεργειακή εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης δύο αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται με αυτές.

Η πρώτη άδεια αφορά την ανάπτυξη σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Άγιος Νεκτάριος Χαραϊντίνι», στον Δήμο Θηβαίων της Βοιωτίας, με μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης 150 MW.

Η δεύτερη αφορά έργο στη θέση «Λάκκα», στον Δήμο Αγρινίου της Αιτωλοακαρνανίας, με μέγιστη ισχύ έγχυσης 77,65 MW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 87,47 MW.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 1.420.001 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κρίθηκε εύλογο και δίκαιο για την ΗΡΩΝ Ενεργειακή, βάσει έκθεσης αποτίμησης (fairness opinion) της Εθνικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκθεσης είχαν αποτιμηθεί συνολικά τρεις άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των δύο που αποτελούν αντικείμενο της μεταβίβασης.

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Αποκτώσα εταιρεία είναι η Reserve Energy Power Μονοπρόσωπη Α.Ε., με διακριτικό τίτλο REPOWER και έδρα την Αθήνα.

Παράλληλα, από δεύτερη ανακοίνωση προκύπτει ότι η ΗΡΩΝ Ενεργειακή έχει εγκρίνει και τη σύναψη ξεχωριστής σύμβασης με τη REPOWER, η οποία αφορά τη διαχείριση του έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 150 MW στη Βοιωτία.

Η σχετική απόφαση προβλέπει την ανάθεση στη REPOWER του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή, εγκατάσταση, ανάπτυξη, συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση, λειτουργία, παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη του σταθμού.

Η σύμβαση καλύπτει την περίοδο έως την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του έργου και προβλέπει μηνιαία αμοιβή 5.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, η οποία, σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, έχει κριθεί εύλογη και σύμφωνη με τους συνήθεις όρους της αγοράς για αντίστοιχες υπηρεσίες.