Το πρώτο διαπιστευμένο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, μέλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, έλαβε τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®), από την Joint Commission International (JCI) αποτελώντας το πρώτο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα που κατακτά μία από τις πλέον αυστηρές και αξιόπιστες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως.

Η ένταξη στο διεθνές δίκτυο διαπιστευμένων νοσοκομείων της Joint Commission International τοποθετεί το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης στην ελίτ της παγκόσμιας κοινότητας νοσοκομείων που πληρούν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική προσήλωση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, με διαρκή συμμόρφωση στα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα.

Η διαπίστευση από την Joint Commission International αφορά το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην άδεια λειτουργίας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής, της Μαιευτικής και της Παιδιατρικής Κλινικής, της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, καθώς και του νέου Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου. Η συνολική αυτή αξιολόγηση αναδεικνύει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ως οργανισμό ολοκληρωμένης φροντίδας, ενώ για τον ασθενή η διαπίστευση JCI μεταφράζεται σε ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη, όπως υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας σε κάθε στάδιο της νοσηλείας, τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές και συνεχή έλεγχο της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, ομάδα διεθνών επιθεωρητών της Joint Commission International πραγματοποίησαν επιτόπιους, εκτεταμένους και αυστηρούς ελέγχους στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, βάσει της 8ης έκδοσης των προτύπων JCI, αξιολογώντας τη συμμόρφωση των κλινικών, διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με περισσότερες από 1.000 απαιτήσεις και μετρήσιμα κριτήρια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της λειτουργίας του νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως ανεξάρτητος έλεγχος της πραγματικής παροχής υπηρεσιών, επικυρώνοντας τη συστηματική προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Η αξιολόγηση κάλυψε, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια των ασθενών και τους Διεθνείς Στόχους Ασφάλειας Ασθενών, την πρόσβαση και τη συνέχεια της φροντίδας, την ιατρική, αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα, την ασφαλή χρήση φαρμάκων, την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων, τη βελτίωση της ποιότητας, τη διοίκηση και ηγεσία, την ασφάλεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την εκπαίδευση και επάρκεια του προσωπικού, καθώς και τον παγκόσμιο αντίκτυπο στην υγεία, που περιλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική συνεισφορά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η διαπίστευση Joint Commission International για το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και έρχεται σε μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας, καθώς το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης συμπληρώνει 25 χρόνια συνεχούς προσφοράς υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου. Η επιλογή μας να επιδιώξουμε διαπίστευση σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το JCI δεν βασίζεται σε κανονιστικές απαιτήσεις ούτε σε επιδιώξεις προβολής αποτελεί στρατηγική δέσμευση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε. Το γεγονός ότι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα με διαπίστευση JCI επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πυλώνα αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αποτυπώνει τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά με γνώμονα τον ασθενή και τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα φροντίδας.»