Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε σημαντική αύξηση φθάνοντας τα €25,5 εκατ., έναντι €8,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο άνω του 200%.

Παρά τις ιδιαίτερες προκλήσεις που διαμόρφωσε το ευρύτερο περιβάλλον λόγω των πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων, η DARDANEL GREECE κατέγραψε σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών της για το οικονομικό έτος 2024, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης.

Σταθερή Οικονομική Θέση – Ικανοποιητικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε σημαντική αύξηση φθάνοντας τα €25,5 εκατ., έναντι €8,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο άνω του 200%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την δυναμική που έχει αναπτύξει η εταιρεία και τη σταδιακή ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας.

Tα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν εντός των αναμενόμενων πλαισίων και του πλάνου βάση του οποίου λειτούργησε η εταιρεία το 2024.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ανήλθαν σε € -2,6 εκατ., ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € -3,7 εκατ., παραμένοντας σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Αγορά

Τα προϊόντα Καλλιμάνης βελτίωσαν στο σύνολό τους τα μερίδιά στην αγορά (πηγή Circana). Στην κατηγορία του κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών το μερίδιο τους παρέμεινε σταθερό ενώ αυξάνει στον τόνο, μετά το λανσάρισμά του 2024 με παρουσία σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες, έχοντας ταυτόχρονα βελτιώσει τη διανομή στην κατηγορία αυτή.

Εξαγωγές

Οι εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για την Dardanel Greece και αποτελούν περισσότερο από το 50% του συνολικού όγκου της εταιρείας στην Ελλάδα.

Επενδύσεις

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέας μονάδας στο Αίγιο επένδυση που ξεπέρασε τα 2.5Μ ευρώ. Η εταιρεία με αυτή την κίνηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην Ελληνική αγορά. Πλέον η Dardanel Greece λειτουργεί τρία εργοστάσια στην Ελλάδα. Η νέα μονάδα (2200 τ.μ.) είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής. Μάλιστα, η δυνατότητα παραγωγής στο νέο εργοστάσιο του σούσι μπορεί να φτάσει τα 15 εκατομμύρια πακέτα το χρόνο. Η επένδυση αυτή, που θεωρείται σημαντικό βήμα στην διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της Dardanel, στοχεύει να καλύψει τόσο τις καταναλωτικές ανάγκες της Ελλάδα όσο και γειτονικών ευρωπαϊκών χωρών. Στη νέα μονάδα παράγονται τα προϊόντα sushi, συνολικά 21 κωδικοί, Μέσω των νέων επενδύσεων, η Dardanel ενισχύει τη γκάμα προϊόντων της Καλλιμάνης με καινοτόμα είδη, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές και ακολουθώντας την τάση των έτοιμων προτάσεων φαγητού

Επίσης, σε μια περίοδο με έντονη αβεβαιότητα και αυξημένα κόστη, η εταιρεία στρατηγικά επένδυσε στην:

Έρευνα και την ανάπτυξη για τη δημιουργία νέων προϊόντων,

Στην προβολή και προώθηση όλων των προϊοντικών κατηγοριών της τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς το λιανεμπόριο

Και στη βελτίωση / ανανέωση των υποδομών και των συστημάτων της (SAP)

Περιβαλλοντική Συνείδηση

Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα της ΕΕΑΑ. Επίσης εφαρμόζει πρακτικές ανακύκλωσης τόσο στις μονάδες όσο και τα γραφεία της. Πραγματοποιεί στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στηρίζει ενεργά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι Άνθρωποι

Το 2024 το δυναμικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 12 άτομα, φτάνοντας το σύνολο στους 75 εργαζόμενους. Οι 65 έχουν έδρα το Αίγιο. Συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Αναπτυξιακή Στρατηγική & Επένδυση στο Μέλλον

Για το 2025, η εταιρεία στοχεύει στη σταθεροποίηση των κεκτημένων, στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς, αλλά και στη βελτίωση της διανομής των προϊόντων της, επενδύοντας στη :

ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με πελάτες από την αγορά.

επένδυση και ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και στις 3 προϊοντικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

εξοικονόμηση κόστους χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα,

βελτίωση των εσωτερικών υποδομών και συστημάτων,

Η εταιρική φιλοσοφία παραμένει προσηλωμένη σε αξίες όπως η αποτελεσματική και ορθολογική διοίκηση, η ποιότητα, η συνέπεια, η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, ενώ η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί το σταθερό θεμέλιο της εμπορικής δραστηριότητας.

Συμπεράσματα:

Το 2024 υπήρξε έτος δυναμικής εξέλιξης για τη DARDANEL GREECE, με την ενίσχυση του κύκλου εργασιών, τη σταθεροποίηση των οικονομικών δεικτών και τη διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής της βάσης. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αναπτυξιακή της στρατηγική, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στις συνεργασίες και στην αριστεία των υπηρεσιών της, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο.