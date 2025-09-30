Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια της JYSK στην Ελλάδα, το κατάστημα JYSK Πατήσια ντύθηκε στα γιορτινά του για να υποδεχτεί συνεργάτες, media και υπαλλήλους της εταιρείας.

Η JYSK είναι μια διεθνής αλυσίδα καταστημάτων με όλα τα είδη για το σπίτι από τη Δανία που είναι γνωστή για τις εξαιρετικές προσφορές στον τομέα του ύπνου και της διαβίωσης. Η είσοδός της στην ελληνική αγορά, τον Σεπτέμβριο του 2015, στο αποκορύφωμα της κρίσης και εν μέσω κύματος αποχωρήσεων πολυεθνικών εταιρειών από την Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με απορία και αμφιβολίες για την επιτυχία του εγχειρήματος. Αυτό τον Σεπτέμβριο η JYSK γιορτάζει 10 χρόνια στην Ελλάδα διαθέτοντας δίκτυο 68 καταστημάτων, κάνοντας διαδοχικά ρεκόρ πωλήσεων χρόνο με το χρόνο και αποδεικνύοντας ότι το concept της δεν έχει τυχαία απήχηση σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Lars Larsen στα εγκαίνια του 1ου καταστήματος JYSK στην Ελλάδα, στα Πατήσια, 24.09.2015

Η JYSK άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στα Πατήσια. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες ακολούθησαν 3 ακόμα καταστήματα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελληνικό. Στα χρόνια που ακολούθησαν η εταιρεία αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις (οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση και lockdown καταστημάτων κ.α.) αλλά τίποτα δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει την πορεία της. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε το άνοιγμα 40 καταστημάτων εντός πενταετίας και επιτεύχθηκε με απόλυτη ακρίβεια ενώ σήμερα η αλυσίδα διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη τη χώρα και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr.

Η ανάπτυξη στη JYSK δεν σταματάει ποτέ και ήδη ο νέος μακροπρόθεσμος στόχος προβλέπει ένα δίκτυο 100 καταστημάτων στην Ελλάδα, φέρνοντας τη JYSK ακόμα πιο κοντά στους πελάτες της, όπου κι αν βρίσκονται. Το αποτέλεσμα της οικονομικής χρήσης FY24 έφερε ένα ρεκόρ τζίρου 111.6 εκατομμύρια € για τη JYSK Ελλάδας ενώ το αποτέλεσμα της τελευταίας οικονομικής χρήσης FY25 που θα ανακοινωθεί το Νοέμβριο θα δημιουργήσει ένα ακόμα σημαντικό ρεκόρ, καταδεικνύοντας την σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

O Sandor Szimeiszter, Country Director JYSK Ελλάδας αναφέρθηκε στις προκλήσεις του ανοίγματος στην Ελλάδα: «Στην JYSK ανοίξαμε τα πρώτα μας 4 καταστήματα το 2015 στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν ακόμη έντονα αισθητές και υπήρχαν αβεβαιότητες στην ελληνική οικονομία. Παρά ταύτα, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τα αρχικά μας σχέδια και τα δέκα χρόνια που ακολούθησαν ήταν μια σπουδαία πορεία για την JYSK και εμένα προσωπικά».

«Η ομάδα της JYSK στην Ελλάδα, η οποία πλέον αριθμούσε πάνω από 500 υπαλλήλους, είχε ξεπεράσει με επιτυχία μεγάλες προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια και είχε χτίσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση. Μέχρι τώρα το δίκτυο καταστημάτων μας αριθμεί 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και κατά το τελευταίο οικονομικό έτος φτάσαμε στο ορόσημο των 100 εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που μας καθιστά μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής ειδών οικιακής χρήσης στη χώρα. Εργαζόμαστε συνεχώς για την ανανέωση της επιχείρησής μας και την προσφορά αξίας στους πελάτες μας και αναμένω από την JYSK να σημειώσει περαιτέρω επιτυχίες στην ελληνική αγορά» ανέφερε ο κύριος Szimeiszter.

Στελέχη της JYSK στην εκδήλωση για τα 10 χρόνια JYSK στην Ελλάδα

Επετειακή εκδήλωση για τα 10 χρόνια σε Πατήσια και Πυλαία

Στα πλαίσια των εορτασμών για τα 10 χρόνια της JYSK στην Ελλάδα, το κατάστημα JYSK Πατήσια που ήταν και το πρώτο που άνοιξε στην Ελλάδα ντύθηκε στα γιορτινά του για να υποδεχτεί σε μια ωραία εκδήλωση συνεργάτες, media και υπαλλήλους της εταιρείας. Την εκδήλωση τίμησε μη την παρουσία του ο Πρέσβης της Δανίας στην Ελλάδα κος Per Fabricius Andersen ο οποίος περιηγήθηκε στο κατάστημα και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για την πορεία και το πλάνο της. “Πολλά συγχαρητήρια στη JYSK για τα 10 χρόνια στην ελληνική αγορά και ανυπομονούμε για πολλά ακόμα καλά χρόνια”, δήλωσε ο κος Andersen.

10 Ιστορικοί Σταθμοί

2015: Ανοίγει τον Σεπτέμβριο το πρώτο κατάστημα JYSK στην Ελλάδα στα Πατήσια, ενώ μέχρι το τέλος του έτους ανοίγουν άλλα 3 καταστήματα σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ελληνικό.

2018: Ανοίγει το κατάστημα JYSK Ρόδου, το πρώτο κατάστημα της JYSK σε ελληνικό νησί.

2020: Καταγράφεται για πρώτη φορά θετικό ΕΒΙΤ, 5 μόλις χρόνια μετά την είσοδο της JYSK στην ελληνική αγορά και την έναρξη λειτουργίας της.

2020: Λίγο πριν το κλείσιμο του έτους ανοίγουν 2 νέα καταστήματα και η JYSK φτάνει τα 41, ολοκληρώνοντας απόλυτα την πρώτη φάση της επέκτασής της που προέβλεπε δίκτυο 40 καταστημάτων στην Ελλάδα εντός πενταετίας.

2021: Η JYSK Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά ανάμεσα στους Top Employers Ελλάδας, μια διάκριση που εξακολουθεί να λαμβάνει κάθε χρονιά από τότε.

2021: Ξεκινάει τη λειτουργία του το τμήμα Εταιρικών Πελατών JYSK (B2B).

2021: Μπαίνει σε εφαρμογή το πλάνο ανακαινίσεων όλων των καταστημάτων που άνοιξαν πριν το 2018 στο νέο store concept 3.0.

2023: Η JYSK Ελλάδας απασχολεί πλέον πάνω από 500 εργαζόμενους στα καταστήματα και τα κεντρικά της γραφεία.

2024: Η JYSK Ελλάδας σπάει το φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ τζίρο ανακοινώνοντας τζίρο 111.6 εκατομμύρια ευρώ και ανάπτυξη πωλήσεων 10% στα συγκρίσιμα καταστήματα και 14% συνολικά στο οικονομικό έτος 2023/24 έναντι του αντίστοιχου περσινού.

2025: Η JYSK γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα