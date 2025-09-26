Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για την ίδια ημέρα, με χρήση του promo code WTD2025 και αφορά απεριόριστες κρατήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στις 27 Σεπτεμβρίου, καλώντας τους επισκέπτες να απολαύσουν την αυθεντική φιλοξενία “Leonardo”, με μια μοναδική προσφορά: 20% έκπτωση σε όλες τις κρατήσεις για τα ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για την ίδια ημέρα, με χρήση του promo code WTD2025, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στο booking engine της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean και αφορά απεριόριστες κρατήσεις σε όλα τα ξενοδοχεία του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσεγγίζει τη φιλοξενία όχι μόνο ως υπηρεσία, αλλά ως εμπειρία που εμπνέει και δημιουργεί ουσιαστικούς δεσμούς με τον κόσμο.

Με ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει κάθε ανάγκη του σύγχρονου ταξιδιώτη, από city breaks και επαγγελματικά ταξίδια μέχρι χαλάρωση διακοπών και εμπειρίες resort, η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean διαθέτει συνολικά 11 ξενοδοχειακές μονάδες στις δύο χώρες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ελλάδα

Αθήνα

Ρόδος

Ναύπλιο

Θεσσαλονίκη

Κύπρος

Πάφος

Λεμεσός

Λάρνακα

Πρωταράς

*Η προσφορά ισχύει από 27/09/2025 ώρα 00:01 έως 27/09/2025 ώρα 23:59 ΚΑΙ δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.